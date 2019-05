lez, Novinky

V pořadí čtvrté pokračování oblíbeného simulátoru běžného života přišlo na pulty obchodů už v roce 2014, nicméně mezi hráči se těší stále popularitě. Sluší se podotknout, že ta pozvolna klesá – jednoduše proto, že celá řada hráčů dosáhla v titulu už všeho, co chtěla a otevřený svět je dále neláká.

Přivést k oblíbeným simíkům další hráče se snaží Electronic Arts právě prostřednictvím speciální akce. Titul získají všichni uživatelé, kteří jsou registrováni ve službě Origin – to je pochopitelně možné také zadarmo.

Ukázka ze hry The Sims 4

FOTO: archív tvůrců

Jedinou podmínkou je navštívit stránky hry a kliknout na tlačítko „Získat hru“ („Get it Free“). Titul se následně automaticky uloží do knihovny hráče a ten jej může využívat bez jakéhokoliv omezení, a to bez nadsázky až do konce života.

Electronic Arts samozřejmě z toho bude těžit také, a nebavíme se přitom pouze o vyšším zájmu ze strany hráčů. Už v roce 2014 jsme totiž v podrobné recenzi tohoto titulu konstatovali, že je osekaný až na samotný základ. Hru je tedy možné hrát bez zaplacení byť jen jediné koruny, pokud ale hráči budou chtít využít všechny funkce, musí dokoupit další herní balíčky – a ty mohou vyjít dohromady klidně i na několik tisíc korun.

Více se o tomto titulu, který je určen pro hráče starší 12 let, dozvíte v našem dřívějším článku. The Sims 4 můžete zadarmo získat až do středy do 19:00 zde.

Ukázka ze hry The Sims 4

FOTO: archív tvůrců