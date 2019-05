mif, Novinky

V pořadí pátý díl série Grand Theft Auto se začal prodávat již před šesti lety, konkrétně 17. září 2013. Tehdy však hra byla dostupná pouze pro televizní konzole Xbox 360 a PlayStation 3.

Majitelé Xboxu One a PlayStationu 4 se dočkali tohoto titulu až 18. listopadu 2014, a příznivci klasických počítačů s operačním systémem Windows až 14. dubna 2015. Od té doby nicméně prodeje neustále rostou, byť pochopitelně stále pomalejším tempem.

V současnosti má Grand Theft Auto 5 na kontě již 110 milionů prodaných kopií, což z ní dělá třetí nejúspěšnější hru v historii gamingu. Pro úplnost dodejme, že prvenství patří Tetrisu (170 milionů) a druhá příčka Minecraftu (154 milionů).

Ukázka ze hry GTA 5

FOTO: Rockstar Games

První den vydělala hra miliardy



To, že Grand Theft Auto 5 bude naprostým hitem, bylo jasné už při zahájení prodeje. Jedna z nejočekávanějších her poslední doby na tržbách během prvních 24 hodin vydělala 800 miliónů dolarů (15,4 miliardy Kč). Podle serveru The Verge se tak stala nejrychleji prodávaným dílem v historii celé série této populární akční videohry.

Předchozí díl GTA IV byl na trh uveden na konci dubna roku 2008. Za první týden utržila hra rekordních 500 miliónů dolarů a po prvním měsíci ji vlastnilo již více než 8,5 miliónu hráčů.

Ukázka ze hry GTA 5

FOTO: Rockstar Games

Tři hlavní hrdinové

Zatím všechny díly GTA měly pouze jednoho hlavního hrdinu, jehož celý život ovládal pouze hráč. V pětce jsou tentokráte ústřední postavy hned tři a je mezi nimi možné libovolně přepínat.

Fanoušci, kteří titul zatím neokusili, se mohou těšit na vykrádání bank, policejní přestřelky, automobilové honičky i na role nájemných zabijáků. Pokud je nebude bavit plnit ve hře úkoly, mohou si užívat rozlehlého světa, který GTA nabízí, a stát se spořádaným taxikářem nebo zmrzlinářem.

Více se o hře Grand Theft Auto 5 dozvíte v našem dřívějším článku.

Ukázka ze hry GTA 5

FOTO: Rockstar Games