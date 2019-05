lez, Novinky

Warhammer: Chaosbane spadá do žánru hack’n’slash, což jsou tituly, u kterých je hlavní náplní boj. Přestože grafika i jednotlivé mechanizmy vypadají jako ze staré školy, od tradičních titulů se novinka odlišuje dynamickou hratelností se spoustou možností úprav.

Jde o vůbec hack’n’slash titul zasazený do fantasy světa Warhammeru s příběhem, který napsal oficiální spisovatel pro GamesWorkshop Mike Lee. Doprovází jej mimochodem soundtrack od skladatele Chance Thomase, který složil také písně pro titul The Lord of the Rings Online.

Ukázka ze hry Warhammer: Chaosbane

FOTO: archív tvůrců

Hra nabídne čtyři odlišné charaktery, z nichž každý má jiný herní styl, schopnosti a konkrétní možnosti úprav. Bestiář nabídne přes 70 příšer, které všechny slouží bohům Chaosu a hned několik jedinečných bossů.

Hrát je přitom možné sólo či až ve čtyřech hráčích lokálně nebo on-line. Rozhraní a třídy doplňkových postav jsou kompletně navržené pro kooperaci. Kromě příběhového režimu a režimu s lovem bossů se nekonečné množství různých sklepení, žalářů a týdenních výzev postará o ještě intenzivnější herní zážitek.

Ukázka ze hry Warhammer: Chaosbane

FOTO: archív tvůrců

Tvůrci navíc slibují, že když hráči celý titul dohrají, mohou jej spustit znovu a jistě objeví hromadu nového obsahu, který předtím nebyl k dispozici – stačí si vybrat jiný herní charakter. Warhammer: Chaosbane, který bude k dispozici pro PC i televizní konzole, by tak měl hráče bavit dlouhé desítky hodin.

Prodej odstartuje 29. května, tedy o pár dní později, než se původně předpokládalo. Verze pro PC vyjde případné zájemce na 1399 Kč, za variantu pro Xbox One a PlayStation 4 pak zaplatí 1799 korun.

Ukázka ze hry Warhammer: Chaosbane

FOTO: archív tvůrců