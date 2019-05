mif, Novinky

Jednou z nových konzolí, která si v nadcházejících měsících má odbýt premiéru, bude PlayStation 5. Právě o této novince se rozpovídal Marek Cerny, hlavní softwarový architekt předchozí konzole od Sony. To je poměrně překvapivé, neboť japonský elektronický gigant nikdy neprozrazuje informace před oficiální premiérou.

„Bude to nejvýkonnější konzole na trhu. Matka všech konzolí,“ neskrýval nadšení z chystané novinky Cerny.

Podle něj systém bude stavěn na 8K grafiku, zatímco předchůdce zvládal pouze rozlišení 4K. Pochopitelně standard 8K bude k dispozici pouze v případech, že konzole bude připojena k televizoru s takto vysokým rozlišením.

8K rozlišení, tedy 7680 x 4320 obrazových bodů, mají nicméně v současnosti pouze ty nejdražší přístroje na trhu. Proti standardu 4K nabízí tedy televizory u 8K rozlišení čtyřikrát více pixelů, ve srovnání s Full HD je tedy obraz dokonce až 16krát detailnější.

Vyšší výkon, tišší chod

Ve standardu 8K nicméně všechny hry nepoběží, u některých bude rozlišení pouze přepočítáváno z nižšího na vyšší. Podobně to bylo také u PlayStationu 4 Pro, který je stále ještě k dostání v obchodech.

Konzoli bude pohánět podle Cernyho procesor AMD Ryzen ve třetí generaci společně s grafickou kartou Radeon Navi. Vůbec poprvé se má v útrobách konzole také ukrývat SSD jednotka, což by mělo přinést rychlejší a tišší chod, předchůdci totiž byli vždy vybaveni obyčejným pevným diskem.

Majitele současných konzolí čtvrté generace potěší také zpětná kompatibilita. V podstatě všechny hry, které běžely na PlayStationu 4, budou fungovat také na nové pětce.

Honba za titulem

Společnost Sony nicméně není jediným výrobcem, který se bude snažit uzmout titul nejvýkonnější konzole na světě. Oslovit fandy se bude snažit se svou prvotinou také herní studio Slightly Mad, které u konzole Mad Box také slibuje nejvyšší možný výkon.

Herní studio Slightly Mad zná totiž snad každý opravdový fanda závodních titulů. Stojí například za oběma díly slavného automobilového simulátoru Project Cars. Jak připomněl server Variety, už v minulosti se tento podnik se sídlem v Londýně zapsal do herní historie tituly Test Drive: Ferrari Racing Legends či Need for Speed: Shift 1 a 2. Nyní se však Angličané rozhodli vyrobit vlastní televizní konzoli.

„Co je Mad Box? Je to ta nejvýkonnější konzole, která kdy byla postavená. Chcete hraní ve 4K či virtuální realitu při 60 snímcích za sekundu? Máte to mít,“ uvedl Ian Bell, zakladatel a šéf herního studia Slightly Mad. Více však prozradit nechtěl.

Cena hraje prim

Jinou cestou se rozhodla při návrhu nové konzole vydat společnost Microsoft, která titul nejvýkonnější televizní konzole aktuálně drží. Microsoft místo honby za co nejvyšším výkonem chystá levnější zařízení zvané Xbox One S All Digital, které by se mělo prodávat zhruba za šest tisíc korun, tedy dvakrát levněji než ty nejlepší konzole na trhu.

Půjde v podstatě o předělávku starší verze S, která bude stavěna primárně na digitální distribuci. Právě proto má přijít o mechaniku. Optická mechanika již často nebývá součástí notebooků a v některých případech dokonce ani stolních sestav. Filmy, seriály i hudbu totiž lidé velmi často stahují prostřednictvím internetu, a tak už CD a DVD nosiče nejsou potřeba.

Microsoft navíc podle dřívějších informací počítá s tím, že lidé nepřijdou o dříve zakoupené tituly na optických nosičích. Měla by to zajistit služba disc-to-digital, díky níž bude možné starší hry jednoduše převést na digitální kopii. Bude se stačit zaregistrovat v autorizovaném obchodě.

Na doma i na cesty

Levnější zařízení chystá také Nintendo, půjde o odlehčenou verzi konzole Switch. Ta je v obchodech k dostání již od roku 2017. Proti ní má být novinka menší a nabídne kvalitnější displej, místo LCD panelu se má chlubit OLED obrazovkou. Zobrazované barvy by tak měly působit věrnějším dojmem, displej by měl navíc zvládat i velké kontrastní rozdíly.

Navzdory lepší obrazovce se Nintendu údajně podaří stlačit cenu ještě dolů. Toho by výrobce mohl docílit například tak, že součástí základního balení nebude dokovací stanice. Podle serveru NintendoEverything by nástupce modelu Switch mohl přijít také o bezdrátové ovladače.

Aktuálně nabízená generace konzole Switch se v obchodech nabízí za 7500 Kč. Nová generace Switche by měla vyjít o pár tisíc levněji. Na přesné informace o ceně a další podrobnosti si však budeme muset ještě pár měsíců počkat.

