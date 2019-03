mif, Novinky

Nový titul nese název Path Out. Děj začíná ve městě Hamá, které leží na řece Orontés ve středozápadní části Sýrie severně od Damašku. Ukazuje relativně poklidný život mladíka před válkou, kdy se setkává s přáteli a příbuznými.

Náhle se ale situace zvrtne a Hamá se promění ve válečné bojiště. Hráč se pak musí vydat na cestu za bezpečím, může přitom volit různé cesty a dopravní prostředky. Cíl je jasný – dostat se do Rakouska, kde zakotvil nakonec i Karam.

Abdullah Adnan Karam

Ukázka ze hry Path Out

Hráč převtělený do hlavního hrdiny čelí na cestě nejrůznějším nástrahám. „To, co vidíte na obrazovce, je součástí mého příběhu. Je to velmi osobní příběh odhalující stinné stránky mého života,“ konstatoval 23letý Syřan.

„Pamatuj na kluky, nenech mě zabít,“ vyzývá Karam hráče v upoutávce na novou hru.

Zhmotnit jeho cestu pomohla rakouská vývojářská společnost Wobblersound společně s rakousko-americkým grafikem Brianem Mainem. Titul je k dispozici prostřednictvím Steamu pro osobní počítače, hrát je možné zdarma.

