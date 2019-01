mif, Novinky

Anglický termín ray tracing je v poslední době hodně skloňován. A to především díky společnosti Nvidia, která loni přinesla na pulty obchodů vůbec první grafiky podporující tento standard.

Šlo však o modely určené pro ty nejnáročnější uživatele, čemuž odpovídala i cenovka. Například nejlepší model GeForce RTX 2080 Ti vyšel na více než třicet tisíc korun. A to se bavíme přitom o samotné grafické kartě, na další tisíce či desetitisíce korun vyšly pak jednotlivé komponenty počítače.

V nabídce byly sice i levnější modely RTX 2080 a RTX 2070, ale ruku na srdce – i jejich cena nebyla pro běžné herní nadšence příliš příznivá. A to i přesto, že přínos v oblasti výkonu je v porovnání s předchozí tisícovkovou sérií nepopiratelný.

Loni byly dostupné pouze tři karty, všechny ale cílily na náročnější uživatele.

FOTO: archív výrobce

GeForce RTX 2080 Ti

FOTO: archív výrobce

Konečně model pro masy

Minulý týden se však na pultech obchodů objevily nové karty čerstvě představené řady RTX 2060. Ty se dají pořídit už za méně než deset tisíc korun. Nejsou sice tak výkonné jako třikrát dražší GeForce RTX 2080 Ti, ale na druhou stranu i přes příznivější cenovku nabízí podporu ray tracingu ve hrách díky přítomnosti tzv. RT jader.

Díky tomu se tato futuristická technologie otevírá širší skupině uživatelů.

Ti si budou moci vychutnat realistické vykreslení každé scény ve hře. RT jádra totiž dovolují vypočítat přesné stíny, odrazy a lomy světla podle konkrétních materiálů a samotné scény.

Šéf společnosti Nvidia Jensen Huang s novou grafickou kartou RTX 2060 na veletrhu CES.

FOTO: Novinky

Video

Project Sol – ukázka ray tracingu v akci.

Zdroj: archív tvůrců

Video

Přistání na měsíci vytvořené pomocí ray tracingu.

Zdroj: archív tvůrců

Věrnost, ze které mrazí

Je to patrné i z videoukázek níže. Děj konkrétního titulu dokáže nabrat úplně jinou atmosféru, když v krvelačné vřavě vidíte lehce se pohupující vlnky v protékající řece nebo zahlédnete sebe samotného s puškou v ruce v odrazu okna. I pouhá rozsvícená lampička dovede vdechnout díky realističtějšímu vykreslení stínů hororový nádech prakticky jakékoliv místnosti.

Právě dechberoucí realističnost je největším kladem nové generace grafik – a éry her, které díky tomu přijdou.

Reálnější grafiku totiž nabídnou pouze tituly, které budou na nový standard připraveny. Implementace technologie RTX by nicméně neměla být nijak složitá. Již nyní tak byla potvrzena podpora pro tituly Assetto Corsa Competizione, Atomic Heart, Battlefield V, Control, Enlisted, Justice, JX3, MechWarrior 5: Mercenaries, Metro Exodus, ProjectDH či Shadow of the Tomb Raider.

Reálné ukázky her se zapnutým ray tracingem si můžete prohlédnout níže. V některých nechybí ani porovnání, jak konkrétní scéna vypadá s vypnutými efekty.

Video

Ukázka ze hry Tomb Raider.

Zdroj: archív tvůrců

Video

Ukázka ze hry Metro Exodus.

Zdroj: archív tvůrců

Video

Ukázka ze hry Atomic Heart.

Zdroj: archív tvůrců