David Ryneš, Novinky

Pravděpodobně není majitel první generace PlayStationu, který by nehrál kultovní sérii Resident Evil. Hororová série s příměsí akce a logických hádanek tehdy uhranula miliony hráčů po celém světě. K dnešnímu dni se série dočkala sedmi hlavních dílů a celé plejády různých odboček. Vývojáři z Capcomu si navíc dali záležet také na HD remacích prvního a čtvrtého dílu. Například do jedničky dali obří kus práce s novými typy nepřátel a úpravou starého panství plného hrůz.

Není divu, že si hráči v podobném duchu přáli remaky dalších dílů z prvního PlayStationu, na kterých se i se skvělými emulátory podepsal zub času. Před čtyřmi lety tak Capcom oznámil, že zahajuje práci na remaku druhého dílu. Slíbil zachycení původní atmosféry, ale také moderní hratelnost a nové prvky. Vývojáři se nechali slyšet, že jestli byla předělávka prvního dílu 70:30 ve prospěch zachování původní hratelnosti, tak u druhého dílu to chtějí naopak.

Raccoon City a jeho taje

Příběh nově začíná na benzinové stanici, kde se protagonisté poprvé setkají s nakaženými obyvateli Raccoon City. Nemrtví, kteří touží po čerstvém masu, značí, že se ve městě něco hodně pokazilo. Leon i Claire jsou náhle rozděleni a musí se s okolní hrozbou poprat sami. Hráč se ihned dostává do ikonické policejní stanice, ve které stráví většinu času. Nejenom že je stanice plná užitečných předmětů a samozřejmě nemrtvých, ale ukrývá se v ní cesta ven.

Samozřejmě se na scéně objeví tajemný Mr. X, známý také jako Tyrant, který hráče po stanici neustále nahání. Vždy, když se objeví, tak je jeho přítomnost velice nepříjemnou a stresující záležitostí. Jak se hráči mají ze stanice dostat, jim poradí přeživší strážník Marvin. Leon, potažmo Claire tak musí vyřešit hromadu různých hádanek, a to od kombinací k sejfům až ke skrytým předmětům, které jim dají v boji s nemrtvými značnou výhodu.

Po policejní stanici se objeví samozřejmě i její podzemní prostory, kanály, sirotčinec a také laboratoře farmaceutické firmy Umbrella Corporation. Na hráče nečekají pouze nemrtví a Mr. X, ale v různých fázích také zmutovaný William Birkin, slepí, zato hodně nebezpeční Lickeři, agresivní psi a kytkami zmutovaní vědci.

Jestli si někdo říká, že mu tam chybí vrány, obří pavouci či zmutované můry, tak ano. V řadách protivníků proběhlo pár škrtů. Tyto škrty nemají na hratelnost dopad a v rámci novějšího vyprávění druhého dílu dávají smysl, ačkoliv fanoušci a nostalgici mohou zaplakat. Na druhou stranu je zde mnohem více druhů nemrtvých a Lickeři jsou v moderní podobně neskutečně nebezpeční i bez vylepšených verzí.

Psací stroj, šachování s inventářem a mnoho dalšího

Předělávka druhého dílu se samozřejmě drží svých kořenů a není tak akční, jako například díl pátý či šestý. Oproti originálu se změnil typ kamery. Ta nyní není fixní a nepřepíná se tak podle polohy hráče, ale je pevně postavená za hráčovým ramenem. Systém ukládání je vyveden podobně u psacího stroje jako v originále, jen na nízkou a střední obtížnost není nutné mít u sebe inkoustovou pásku. Na nízké, tzv. asistované obtížnosti se navíc hráči mírně doplňuje zdraví a je častější automatické ukládání.

Nechybí neustálé šachování s inventářem, který je zpočátku titěrný, a hráč se tak neustále musí rozhodovat, zdali si u sebe nechá více zbraní s municí a několik klíčových předmětů, či svůj arzenál oželí, aby mohl mít pár léčivých předmětů navíc.

Naštěstí veškeré zápisky a rady k hádankám se zapisují do výpisu ve hře, a ty tak místo v inventáři nezabírají. I přesto se nám několikrát během recenzování vyplatilo si určitá místa na mapě zakreslit, či zápisky zaznamenat ručně na papír. Netrvalo to dlouho a ihned se dostavila ta příjemná nostalgie, která je v rámci dvojky Residenta stará už 21 let.

Vrací se kombinování předmětů. Hráči tak mohou spojit například různé druhy střelného prachu pro získání munice do požadované zbraně či zkombinovat ikonické bylinky pro získání ultimátní směsi, která postavu nejen vyléčí, ale také jí dodá větší odolnost.

Dva scénáře a královská znovuhratelnost

Z originálu samozřejmě vývojáři zachovali odlišnější vyprávění příběhu, a to jak při prvním průchodu za každou z postav, tak i po opakovaném průchodu za tu protější. Opět tu jsou tzv. scénáře A a B. S doopravdy finálním bossem se setkají hráči až na 2nd run (druhý průchod pozn. redakce). Při prvním průchodu se od sebe příběh obou hlavních hrdinů liší hlavně v postavách, které potkají. Leonovi bude občas sekundovat tajemná Ada, zatímco Claire se bude starat o malou holčičku Sherry.

Hra také počítá herní dobu a co vše hráč během ní udělá. Na základě toho po odehrání hráče odmění ohodnocením a odemknutím různých speciálních předmětů a kostýmů. Hráči si mohou odemknout nejen různé zbraně, ale také 3D modely všeho, co se ve hře nachází, nebo režim zvaný 4th Survivor (čtvrtý přeživší, pozn. redakce). V něm se hráči zhostí role agenta Hunka a během časového limitu se musí dostat z města. Pokud to zkombinujeme, tak na hráče čeká hezkých pár desítek hodin zábavy.

Pocta originálu a přechod na novou technologii

Technicky patří hra k dnešnímu nadprůměru. Je poháněna technologií RE engine, jež už stála za skvělým zpracováním sedmého dílu, a i zde funguje, jak má. Postavy i prostředí jsou detailní, nasvícení je perfektní a dodává hře skvěle hororovou atmosféru.

Fanoušky originálu určitě potěší možnost zapnout si původní ozvučení, které ovlivní nejen hudbu, ale také dnes již legendární zvuky při pohybu v inventáři. Na ty, již znají historii vývoje druhého dílu, čeká alternativní kostým pro Claire v podobě motorkářské kombinézy. Tu nosila původně plánovaná postava pro druhý díl – Elza Walker –, kterou ale vývojáři předělali a udělali z ní Claire Redfieldovou. Co se kostýmů týká, tak hráči mají možnost aktivovat si původní kostýmy z originálu už na začátku.

Všechno výše dohromady tak jasně dokazuje nejen pevnou ruku během vývoje, ale také nesmírnou poctu originálnímu dílu. Vývojáři tak svým způsobem vzdávají hold originálu a velice chytře jej přenesli do moderního kabátku.

Jedinou pihou na kráse může být pouze prosekaný bestiář monster. Naštěstí jejich nepřítomnost ale není během hraní znát, protože nové verze těch starých dokážou hráče pořádně potrápit. Resident Evil 2 se tak stává povinností nejen pro fanoušky série, ale také pro milovníky hororových akcí.

Resident Evil 2 vychází v pátek 25. ledna, a to pro osobní počítače a herní konzole PlayStation 4 a Xbox One. Cena se v závislosti na platformě bude pohybovat okolo 1300 až 1500 Kč.

HODNOCENÍ: 10/10