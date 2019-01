ort, Novinky

Televizní konzole Xbox od společnosti Microsoft a Sony PlayStation se v posledních letech těší stále stoupající popularitě. To by se ale v dohledné době mohlo změnit, neboť se chystá na trh vstoupit úplně nové zařízení se zvučným jménem.

Herní studio Slightly Mad zná totiž snad každý opravdový fanda závodních titulů. Stojí například za oběma díly slavného automobilového simulátoru Project Cars. Jak připomněl server Variety, už v minulosti se tento podnik se sídlem v Londýně zapsal do herní historie tituly Test Drive: Ferrari Racing Legends či Need for Speed: Shift 1 a 2.

Nyní se však Angličané rozhodli vyrobit vlastní televizní konzoli. Na Twitteru to uvedl Ian Bell, zakladatel a šéf herního studia Slightly Mad.

Ukázka ze hry Project Cars

FOTO: archív tvůrců

Ukázka ze hry Project Cars

FOTO: archív tvůrců

Novinka se má jmenovat Mad Box. „Co je Mad Box? Je to ta nejvýkonnější konzole, která kdy byla postavená. Chcete hraní ve 4K či virtuální realitu při 60 snímcích za sekundu? Máte to mít,“ uvedl Ian Bell na Twitteru.

Dále doplnil, že jeho společnost nabídne také bezplatný engine pro snadný vývoj her právě pro tuto platformu. To by mohlo v konečném důsledku zlevnit hry – alespoň tedy v porovnání s tituly určenými pro PlayStation a Xbox.

Více však zatím prozradit nechtěl. V současnosti tak bohužel není zřejmé, kdy přesně se tato novinka objeví na pultech obchodů, ani kolik bude stát.

Konzolím kraluje Xbox One X

Již druhým rokem je tou nejvýkonnější herní konzolí na světě Xbox One X. Srdcem tohoto herního stroje je osmijádrový čip od AMD, který udává pracovní tempo při frekvenci 2,3 GHz. Grafické jádro tvoří 40 speciálně upravených výpočetních jednotek taktovaných na 1172 MHz. Dohromady by tak konzole měla nabídnout výkon šest teraflopů, což je ze současné generace konzolí nejvyšší hodnota.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Xbox One X

Zdroj: archív výrobce

Díky tomu stačí na plnohodnotné hraní ve 4K rozlišení, jednotlivé tituly tak nabídnou více detailů a jemnější obraz. Celá řada starších her ale vcelku pochopitelně běží v horším standardu Full HD.

Sluší se připomenout, že na hraní ve 4K při vysokých detailech přitom není připravena ani celá řada herních počítačů, které se aktuálně nabízejí za částky přesahující 20 000 Kč. Pokud lidé chtějí hrát na PC ve 4K, zpravidla musejí sáhnout hluboko do peněženky – zaplatí klidně i dvojnásobek, tedy čtyřicet tisíc korun. Proti tomu se Xbox One X prodává už za méně než 10 500 Kč.