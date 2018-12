David Ryneš, Novinky

Většina hráčů, která vlastnila původní Game Boy nebo jeho novější verzi, určitě okusila původní Pokémony. Pokémon Let´s Go je takovým částečným remakem původních dílů, jelikož se odehrává v regionu Kanto a nabízí prvních 151 Pokémonů. Stejně jako v původních verzích, i zde si hráč nejdříve vytvoří svou postavu, té dá jméno a poté vyrazí za profesorem Oakem.

Tam získá nejen svého prvního Pokémona, pokédex a několik rad, ale vydá se hlavně na cestu stát se úspěšným trenérem Pokémonů, kdy bude čelit nejen jiným trenérům, ale také zlým Rakeťákům. Odtud se hráč vydá do okolních vesniček a měst, kde bude vyzývat jednotlivé trenéry a získávat tak vytoužené odznaky za jejich porážku.

Trénování Pokémonů je opět hodně podobné tomu z předchozích her na přenosné konzole Nintenda. Jedinou změnou a bohužel i menším pochybením ze strany vývojářů je odstranění náhodných soubojů. Hráči tak soupeří pouze s jinými trenéry, postupně rozšiřují sbírku svých Pokémonů a ty následně vylepšují.

Pokud narazí na Pokémony, tak žádný souboj neprobíhá, pouze chytání, které je stejné jako v mobilní Go verzi. Zde přijde vhod speciální ovladač v podobě Pokéballu. S ním lze celou hru nejen ovládat, ale také pomocí pohybu zápěstím chytat Pokémony.

Pro získání všech dostupných Pokémonů, které Let´s Go nabízí, je opět nutné se spojit i s majiteli druhé verze. Pikachu a Eevee mají stejně jako dřívější vydání exkluzivní Pokémony, které v jedné verzi nelze chytnout, ale ve druhé ano. Díky on-line funkcím je to ale dnes mnohem jednodušší než v dřívějších dobách, kdy se hráči museli pro výměnu potkat fyzicky a přes kabel si chybějící Pokémony převést.

Pokud jste hráli a stále hrajete mobilní verzi Pokémon Go, tak vás potěší možnost přenosu chycených zvířátek z mobilní aplikace do této velké hry. Stačí v Go Parku synchronizovat konzoli s mobilním zařízením, vybrat Pokémony k přenosu a následně je v parku chytit.

Po technické stránce možná titul neždíme konzoli, co to jde, ale rozhodně se na nové Pokémony skvěle kouká. Vývojářům se skvěle povedlo převést všechny známé postavy z regionu Kanto do hezky barevné a původnímu seriálu blízké typické stylizace.

Převést Pokémony na velkou konzoli se Nintendu povedlo na jedničku. Nebýt nižší obtížnosti, tak by se jednalo o výbornou záležitost bez jediného neduhu. Nostalgiky potěší návrat původních 150 zvířátek, která do Čech dorazila na sklonku 20. století, kdy v kapsách frčel průhledný Game Boy Color a původní Pokémoni mu kralovali.

Pokémon Let´s Go Pikachu/Eevee! vyšlo pro herní konzoli Nintendo Switch.

HODNOCENÍ: 9/10