David Ryneš, Novinky

Čtvrtý díl Black Ops je rozdělen na tři části. Kompetitivní akci, kooperační režim a zbrusu nový režim Black Out, který sleduje dnešní trend Battle Royal her. Díky upuštění od tvorby kampaně se mohli vývojáři naplno soustředit na tyto tři režimy a jejich snaha je vidět na každém kroku.

Ukázka ze hry Call of Duty: Black Ops 4.

FOTO: archív tvůrců

Kompetitivní režim a jeho módy znají fanoušci již řadu let. Letošní je samozřejmě obohacen o novinky z posledních dílů. Hráči se tak opět dočkají tzv. operátorů, kteří mají unikátní schopnosti, a nutnosti používat lékárničky místo automatického doplňování zdraví.

Fanoušci Black Ops série si přijdou na své v několika mapách, které se vracejí z prvního a druhého dílu. Celkem je v základní verzi hry osm map, z toho legendární Nuketown dorazí během listopadu.

Ukázka ze hry Call of Duty: Black Ops 4.

FOTO: archív tvůrců

Mezi módy se vrací samozřejmě Team Deathmatch, Free for All, Hardpoint, Kill Confirmed či Search and Destroy. Mezi novinky patří režim Control nebo Heist, kde hráči bojují o batoh plný peněz a ten následně musí donést na zabezpečené místo extrakce.

Aspoň malý náznak příběhu je k nalezení ve Specialist Headquarters. Jedná se o sólo režim, kde hráč zjišťuje informace o operátorech. Tyto události jsou zasazeny mezi druhý a třetí díl série. Díky struktuře jednotlivých scénářů se zde hráč dobře seznámí s jednotlivými schopnostmi operátorů.

Ukázka ze hry Call of Duty: Black Ops 4.

FOTO: archív tvůrců

Jeden z nejpopulárnějších režimů je samozřejmě Zombie režim, kde se parta čtyř ať už kamarádů, či cizinců sejde a odolává na první pohled nekonečným vlnám nemrtvých. Ten se za poslední roky také hodně změnil a všechny změny, které byly ku prospěchu režimu, se vracejí i letos.

Zde si hráči projdou třemi mapami, a to římským koloseem, Titanicem a záludnou laboratoří. Každá z map má svůj příběh a rozdílné mechaniky. Dokonce se mění i protagonisti. Léta pilování a rozšiřování tak dělají z poslední iterace Zombie režimu jednu z nejzábavnějších kooperací.

Video

Upoutávka na Zombie režim.

Největším lákadlem čtvrtého Black Ops je bezpochyby nový režim Blackout. Ten je odpovědí na populární Fortnite a Playerunkown’s Battleground, kde se v těchto hrách utkává stovka hráčů na rozlehlé mapě. Samozřejmě Blackout není čirou kopií, ale vývojáři se k tomuto žánru postavili po svém a zatím to vypadá, že se bude jednat také o velký hit.

Blackout má totiž výhodu v podobě hromady let, kdy vývojáři pilovali hratelnost a pocit ze střelby s každým novým dílem Call of Duty. Akce je tak bezprecedentně vypiplaná a zábavná. Narozdíl od konkurenčních Battlegrounds upustili od důrazu na realismus a oproti Fortnitu zde chybí stavění budov a platforem. Navíc nabízejí i helikoptéry, které nemá ani konkurenční PUBG. Nechybějí silniční vozidla ani plavidla.

Video

Upoutávka na režim Blackout.

V režimu má hráč možnost, zdali chce hrát sólo, ve dvojici či ve čtveřici. Oproti konkurenčním hitovkám se na mapě nachází lokace, kde jsou počítačem ovládání protivníci formou zombie.

Úkol hráče je jasný. Najít na mapě to nejlepší vybavení a přežít. Postupně, jak čas ubíhá, tak se na mapě zmenšuje zóna, ve které hráči mohou být, až na finální malý kruh, ze kterého vzejde jen jeden vítěz, případně vítězný tým.

Ukázka ze hry Call of Duty: Black Ops 4.

FOTO: archív tvůrců

Sázka na tento režim a dopilování těch ostatních se tak vývojářům povedla a každý hráč si přijde na své. Těžko něco novým Black Ops vyčíst. Snad jen obavy z placeného obsahu. Black Ops 4 totiž není službou jako například Overwatch, kde si hráči koupili základní verzi a veškerý dodatečný obsah mají zadarmo. Samozřejmě kromě kosmetických úprav, které nikterak nezasahují do hratelnosti.

Už je zde možnost koupit si verzi s tzv. Black Ops Passem, který zařídí hráčům do budoucna nové mapy do Zombie režimu, nové postavy do Blackoutu a 12 nových map do kompetitivního režimu. Samostatně tento přístup k bonusovému a budoucímu obsahu vyjde zhruba na tisícovku.

Call of Duty: Black Ops 4 vyšlo pro osobní počítače a herní konzole PlayStation 4 a Xbox One.

HODNOCENÍ: 9/10