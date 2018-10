Legendární Lara Croft se vrací v Shadow of the Tomb Raider. Předchůdce ale nepředčí

Tomb Raider a jeho legendární protagonistka Lara Croft si ušly dlouhou cestu. Po vydařeném restartu série v roce 2013 dorazilo v roce 2015 výborné pokračování Rise of the Tomb Raider, které sklízelo úspěch po celém světě. Nyní pod taktovkou jiného vývojářského týmu vyšel Shadow of the Tomb Raider a změna vedoucího ansámblu je zde hodně znát.