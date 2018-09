David Ryneš, Novinky

Že herní vývojář tvrdý chléb má, se ví už dlouho. Úskalí herního vývoje obsahují dlouhé přesčasy a stovky hodin ladění těch nejmenších detailů. Na těch největších hrách se podílejí stovky vývojářů po dobu několika let, aby se pokusili zajistit tu nejlepší možnou kvalitu. Vývojářům ze studia Insomniac Games se toho dosáhnout podařilo, ale i po 24 letech v branži si museli lámat s některými prvky hlavu.

Kreativní ředitel Bryan Intihar se Novinkám svěřil, že nejtěžší pro něj bylo udělat správně hlavní postavu Petera Parkera a odlišit jeho chování, když je v obleku pavoučího superhrdiny.

Podobnou zkušenost během vývoje měl i herec Yuri Lowenthal. Toho mohou hráči znát hlavně ze hry Saints Row nebo jako prince ve hře Prince of Persia: Sands of Times. Fanoušci animovaných filmů a seriálů si ho pravděpodobně spojí s postavou Sasukeho ze seriálu Naruto či Supermana ze seriálu Legion of Superheroes.

Yuriho nejvíce zaujal samotný charakter Petera Parkera. Konkrétně to, že v něm probíhá vnitřní boj, když si pokládá otázku, zdali by jako vědec nezachránil mnohem více lidí než jako Spider-Man.

Ke slovu se dostal i ředitel komunity James Stevenson, jehož hlavní náplní práce je komunikace s fanoušky studia a získávání odezvy na materiál, který vývojáři z připravovaných titulů zpřístupňují. Ten označil jako největší oříšek během vývoje důraz na pohyb Spider-Mana po otevřeném světě a to, jak udělat správně zhoupnutí z jedné sítě na druhou.

Jak jsme psali i v naší recenzi na Marvel´s Spider-Man, tak titul se vývojářům rozhodně povedl. U některých prvků sice hráli hodně na jistotu a kvůli tomu nepřinesli revoluci v žánru her se superhrdiny, naštěstí ale skvěle pochopili charakter Spider-Mana a tím ho skvěle vykreslili. [celá zpráva]

Marvel´s Spider-Man v pátek dorazil na pulty obchodů a to exkluzivně pro herní konzoli PlayStation 4. České hráče určitě potěší lokalizace formou textů a titulků.