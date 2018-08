rim, Novinky

Grafickým kartám s novými jádry od společnosti Nvidia jsme se věnovali již v samostatném článku. [celá zpráva]

Nyní jsou na řadě samotné hry. Prozatím bylo oznámeno 11 titulů, které budou technologii ray tracing podporovat. Sluší se nicméně podotknout, že další tituly budou patrně velmi rychle přibývat.

Implementace nové technologie by totiž podle zástupců společnosti Nvidia měla být velmi jednoduchá i v případě her, které jsou již k dostání na pultech obchodů. Podporu pro tento standard do nich budou moci tvůrci zakomponovat pomocí vývojářských balíčků, které společnost Nvidia uvolnila.

Představeny byly tři grafické karty pro hráče.

S novými hrami se roztrhne pytel

V nadcházejících měsících bychom se tak díky technologii ray tracing měli dočkat celé plejády titulů, které nabídnou neskutečně realistické vykreslování všech detailů, díky čemuž budou umocňovat celkový prožitek ze hry.

RT jádra totiž dovolují vypočítat přesné stíny, odrazy a lomy světla podle konkrétních materiálů a samotné scény. Právě technologie využití ray tracing má podle zástupců společnosti Nvidia představovat největší skok ve vývoji grafických karet od roku 2006, kdy byly představeny první karty s CUDA jádry.

Jako jeden z prvních nabídne podporu technologie ray tracing titul Shadow of the Tomb Raider, jehož ukázku můžete zhlédnout v úvodu tohoto článku. Dalších deset her, které budou v nadcházejících týdnech po vydání nových grafických karet s RT jádry realističtější grafiku nabízet, naleznete níže:

Trailer ke hře: Assetto Corsa Competizione

Trailer ke hře: Atomic Heart

Trailer ke hře: Battlefield V

Trailer ke hře: Control

Trailer ke hře: Enlisted

Trailer ke hře: JX3

Trailer ke hře: Justice

Trailer ke hře: MechWarrior 5: Mercenaries

Trailer ke hře: Metro Exodus

Trailer ke hře: ProjectDH

