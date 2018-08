David Ryneš, Novinky

Jakmile jsme usedli k herní konzoli, tak nás potěšilo, že hratelná ukázka už byla lokalizována do češtiny. Jen co jsme se prokousali nabídkou a zvolili si obtížnost, tak nás hra vrhla rovnou do akce. Nový Spider-Man totiž spoléhá na to, že lidé znají jeho příběh. Není tak nutné znovu ukazovat smrt strýce Bena a to, jak Petera Parkera kousl radioaktivní pavouk.

Ukázka ze hry Marvel´s Spider-Man

FOTO: archív tvůrců

Nový Spider-Man už má svůj ikonický oblek a několik let potírá zločin v New Yorku. Po chvilce houpání na sítích po Manhattanu je Spider-Man upozorněn na nekalou činnost nikoho menšího než jeho úhlavního nepřítele – Wilsona Fiska aka Kingpina. Stačí pár akrobatických kousků ve vzduchu a hrdina je na místě činu u Fisk Tower.

Zde jsme si tak mohli osahat nový soubojový systém, který se velice podobá tomu, který hráči mohou znát z poslední videoherní série Batmana od vývojářů z Rocksteady. Spider-Man se díky svému pavoučímu smyslu vyhýbá nejen ranám od protivníků, ale také nepřátelské střelbě. Tyto souboje tak vypadají jako jeden divoký tanec, kdy hrdina skáče od jednoho protivníka k druhému a pomocí velice efektivních kombinací úderů je likviduje.

Velkou roli zde hrál i kradmý postup ve ventilačních šachtách a na lešení. V místech, kde protivníci nevědí o přítomnosti pavoučího superhrdiny, se hráči mohou rozhodnout pro tichou likvidaci nepřátel ze stínů a výšek, aby zbytečně nezapnuli alarm.

Po zdolání několika pater v obří budově a hromady Kingpinových nohsledů přišel na paškál samotný šéf. Opět i ten byl vyveden naprosto skvěle a věrně své komiksové předloze. Plešatý obr s obří fyzickou silou nám dal na chvíli zabrat. Jakmile jsme však odhalili jeho slabost a zasypali ho síťovými střelami, tak šel k zemi celkem rychle.

Spider-Man totiž nepoužívá pouze své hbité reflexy, pěsti a kopačky. Protivníky může obmotat sítí a na chvíli je paralyzovat. Samozřejmě těchto schopností bude v plné hře mnohem více, a to včetně velkého množství alternativních obleků. Každý oblek se svým odemčením dodá hrdinovi novou schopnost.

Jak nás ale upozornil scenárista hry Jon Paquette, tak tyto dovednosti půjdou přehazovat z obleku na oblek. Pokud si tak hráči oblíbí například schopnost lepšího doplňování životů, ale nebude se jim líbit klasický oblek, tak není problém. Vyberou si noirový kostým a na něj si aplikují tuto regenerační funkci.

Během toho všeho mlácení a snižování kriminality v New Yorku pomáhá Spider-Manovi plejáda známých postav. Během naší herní seance nám však nejvíce pomáhala Yuriko Watanabe. Detektivka, která se později v komiksech stala nebezpečnou Wraith. Jaký osud ji však čeká zde, je nám zatím neznámo. Mezi další známé postavy patří také doktor Otto Octavius.

S ním Peter Parker spolupracuje v laboratoři na vývoji robotických paží. Je tak celkem jasné, jakou technologii Otto použije, až se z něj v budoucnu stane Doktor Octopus, pro své mohutné robotické paže. Nechyběla ani teta May s okouzlující Mary Jane.

Jelikož se ale nový Spider-Man stejně jako většina jeho posledních her odehrává v otevřeném světě, tak je zde mnoho možností, jak se ve městě vyřádit. Pomocí dekódování věží si hráč odemyká hromadu vedlejších aktivit v jednotlivých částech New Yorku. Samotné věže pro nás byla jediná kaňka na jinak vymazlené hratelnosti, jelikož tento systém věží, který je ve skoro každé hře s otevřeným světem, se hráčům již mírně zajídá. Naštěstí jejich dekódování zabere pouhých pár vteřin.

New York a pohyb po něm jsou zpracovány výborně. Spider-Man se zhoupne z jedné sítě na druhou, dokáže běžet podél zdi a rychlým přitáhnutím se může vymrštit dopředu před sebe. Zkracuje tak vzdálenosti mezi jednotlivými body s elegancí a obří rychlostí. To vše bylo na ovladači skvěle intuitivní a bez jakýchkoliv zádrhelů. Jen na tomto systému pohybu strávili vývojáři hromadu času, jak nám Jon potvrdil.

Video

Upoutávka na hru Marvel´s Spider-Man

První hodiny nás tak velice mile překvapili jak svou věrností ke komiksové předloze, tak svým zpracováním a přístupností. Spider-Man je zde ve výborné formě. K tomu na něj v plné verzi čeká hromada ikonických protivníků, jako jsou Vulture, Shocker, Scorpion, Rhino a další.

Fanoušci Venoma a Carnage si bohužel musí nechat zajít chuť. Jak nám scenárista Jon Paquette potvrdil, tak v této hře nemají hráči čekat žádného symbionta. Pokud ale titul bude úspěšný, tak se pro ně rozhodně najde místo v pokračování. Neúspěchu se ale nebojíme, protože vývojáři z Insomniac Games už několikrát dokázali, že umějí skvělé hry, a Spider-Man vypadá, že nebude výjimkou, ba naopak zde zužitkovali všechny dovednosti s předchozích her.

Marvel’s Spider-Man vychází 7. září, a to exkluzivně pro konzoli PlayStation 4. Hráče určitě potěší česká lokalizace formou textů a titulků.