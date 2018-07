mif, Novinky

Titul Crash Bandicoot N. Sane Trilogy byl totiž před rokem dostupný pouze pro televizní konzole Playstation od společnosti Sony. Až na konci letošního června šla do prodeje verze určená pro PC, Xbox a Switch.

A to je patrně hlavní důvod, proč vzali hráči obchody útokem. Díky tomu předčila tento staronový titul i taková zvučná jména, jako jsou God of War, The Crew 2 či Mario Kart 8 Deluxe.

Ukázka ze hry Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy

FOTO: archív tvůrců

Crash Bandicoot je akční plošinovka, která odkazuje na stejnojmennou trilogii určenou pro první PlayStation. Hráč v tomto titulu sbírá jablka, útočnými otočkami zneškodňuje nepřátele a většinu času řeší skákací úrovně. Samozřejmě nechybí klouzající úrovně na ledu či jízdy na motorce a divočákovi.

Během těchto všech úrovní se střídají úhly kamery. Chvilku Crash pobíhá pouze ve dvou rozměrech, jindy zase utíká proti kameře. Většinou má ale kameru posazenou za svými zády. Samozřejmě se vrací hlavní protivník Doktor Neo Cortex, stejně jako pomocník Crashe – Aku Aku. Nechybí ani sestra Coco, za kterou lze nyní odehrát všechny tři díly, nikoliv pouze ten třetí.

Protože nový tým vývojářů neměl k dispozici většinu dat a podkladů původní trilogie, vše bylo vytvořeno znovu a hra vypadá skvěle. Dětský humor stále funguje a Crash neztratil nic na své ztřeštěnosti.

Recenzi titulu Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy naleznete v našem dřívějším článku. [celá zpráva]

Deset nejprodávanějších her

Žebříček serveru GameSpot pojednává o nejúspěšnějších hrách za měsíc červenec, a to v globálním měřítku. Započítávány jsou do něj nicméně pouze prodeje fyzických kopií her, nikoliv digitální distribuce.

Přehled všech deseti nejúspěšnějších her za první měsíc prázdnin naleznete v tabulce níže: