Česká budovatelská hra Factorio slaví úspěch i v zahraničí. A to ještě není hotová

Česká budovatelská hra Factorio by měla být zcela hotová v létě příštího roku. Již nyní je přitom prodáno kolem 1,5 miliónu licencí, a to v tuzemsku i zahraničí, řekl jeden z hlavních vývojářů hry Michal Kovařík. Hlavním úkolem hráče je vybudovat funkční systém pro stavbu kosmické lodi, s níž opustí planetu. Design hry je inspirován grafikou her z 90. let, jako byl kultovní Command and Conquer.