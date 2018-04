ČTK

"Po třech letech, co děláme národní ligu, jsme dostali licenci od vývojáře této hry. Je to jako bychom od UEFA získali licenci na fotbalovou ligu. Naše liga se tím pádem dostala na evropskou mapu. E-sport je v ČR stále v plenkách, ale po světě už několik let plní stadiony. Snažíme se soutěžení v počítačových hrách dostat na světovou úroveň," řekl Báča.

Ve svitavském kulturním centru Fabrika to v neděli žilo, hráči na podiu před zaplněným sálem nenechali nikoho na pochybách, že profesionální hraní počítačových her není jen zábavou, ale i stále populárnějším sportem. Diváci v sále mohli na velkoplošné obrazovce umístěné za hráči online sledovat průběh hry a povzbuzovat týmy. Další diváci měli možnost sledovat turnaj na internetu.

Sál byl zcela zaplněný.

FOTO: David Taneček, ČTK

Klání ve hře League of Legends

FOTO: David Taneček, ČTK

Turnaji ve Svitavách předcházela liga pro šest týmů, ze které postoupila čtveřice: eSuba, eXtatus, Majestic Lions a Dark Tigers. "Každý tým má tady pět hráčů, náhradníka, někteří i trenéra," řekl Ondřej Šišmiš z organizačního týmu. Favoritem je jediný profesionální tým na turnaji eSuba. Kapitánem týmu je třiadvacetiletý Petr Haramach, v počítačové komunitě známý pod přezdívkou Denyk.

Profesionálním hráčem je rok a půl. "Do kontaktu s počítačovými hrami jsem se poprvé dostal asi v šesti letech. Postupem času mně začalo vyhovovat hrát v týmu, proto jsem se začal specializovat na hru League of Legends. Vydělávám si tím od doby, co jsem pod smlouvou, tedy od necelých 22 let," řekl Haramach. Podle něho je plat profesionála v Česku srovnatelný s průměrným platem.

Celá řada fanoušku přišla na akci v kostýmech.

FOTO: David Taneček, ČTK

Hráči se v některých chvílích pořádně zapotili.

FOTO: David Taneček, ČTK

Profesionální hraní počítačových her vyžaduje i fyzickou přípravu. "Nejde jen sedět u počítače. Kdo to chce dělat vrcholově, musí dbát o své zdraví. Profesionální týmy ve světě mají běžně dietology, kuchaře, trenéry fitness," řekl Báča.

Haramach věnuje tréninku většinu svého času. "Po snídani si jdu zacvičit, pak mám individuální trénink a většinou od tří odpoledne do osmi večer trénuji s týmem," řekl Haramach. Cesta k profesionální dráze hráče je podobná jako u jiných sportů. "Musíte pilně trénovat a mít drive se neustále zlepšovat a na sobě pracovat. Moje hobby se mi stalo zaměstnáním," dodal Haramach.

Sál byl zcela zaplněný.

FOTO: David Taneček, ČTK

Hráči na podiu před zaplněným sálem nenechali nikoho na pochybách, že profesionální hraní počítačových her není jen zábavou, ale i stále populárnějším sportem.

FOTO: David Taneček, ČTK