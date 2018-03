David Ryneš, Novinky

Tituly ze série PlayLink jsou herními mechanikami jednoduché právě díky ovládání skrze chytrý telefon. To však neznamená, že by byly jednoduché i zpracováním. Rozhodně největším kladem je právě česká lokalizace. Nejen že většina titulů obsahuje počeštění formou textů a titulků, ale také český dabing. A právě těm s českým dabingem jsme se podívali na zoubek.

Hidden Agenda (1-6 hráčů) – Hledání vraha v kůži detektivky

Video

Upoutávka na hru Hidden Agenda

Hidden Agenda je krimi thriller, ve kterém se hráči zapojí do vyšetřování vražd způsobených vrahem Trapperem. V roli detektivky Marneyové tak musí hráči přijít na skutečnou identitu vraha a dopadnout ho. Jelikož za hrou stojí vývojáři ze studia Supermassive Games, hráči se dočkají perfektního technického zpracování, jako tomu bylo například u hororového titulu Until Dawn. A stejně jako v Until Dawn, i zde hrají rozhodnutí hráčů zásadní roli.

Během zhruba dvouhodinového herního času na hráče čeká celá řada rozhodnutí, na kterých se musí v drtivé většině shodnout, vyjma okamžiků, kdy společně vyberou jednoho hráče, který ovlivní určitou část děje. Skupinová rozhodnutí lze ale zvrátit pomocí žolíků. Ty hráči získají, pokud budou hbití při úspěšném nalézání důkazů a jiných předmětů.

Ukázka ze hry Hidden Agenda

Už jen to nabízí solidní zábavu během hraní. Přimíchá-li se do toho ještě několik možných konců a vyústění různých situací, skvělá znovuhratelnost je na světě. První průchod tak zabere sice pouhé dvě hodiny, vždy se ale najde někdo, kdo by chtěl vidět osud postav, kdyby se v určitý moment rozhodl jinak.

Chybou na kráse je u Hidden Agendy pouze slabší český dabing. Ten totiž nepasuje věrohodně do úst ústředních postav a občas ho hra vypne při střihu dříve, než věta skončí. Nikdy se ale naštěstí nejedná o ukončení tak brzké, aby hráčům uteklo sdělení dialogu.

HODNOCENÍ: 7/10

That´s You! (2-6 hráčů) – Zkouška znalostí o vašich nejbližších

Video

Upoutávka na hru That´s You!

Samozřejmě že při sešlostech s kamarády nesmí chybět kvízy. V rámci her pro PlayLink vyšly dva tituly s kvízovou tematikou. That´s You! se zaměřuje na to, co hráči ví, případně si myslí, o svých spoluhráčích.

V hezky zpracovaném rozhraní, které připomíná procházení starých fotoalb, hráči společně procházejí jednotlivými úrovněmi s určitou tématikou, kde odpovídají na otázky o svých spoluhráčích.

Ukázka ze hry That´s You!

Ti, co se nejvíce shodnou, získávají body. Na hráče čekají například otázky jako Kdo při výletu plánuje každou hodinu připravovaného programu nebo Kdo předstírá, že uvařil jídlo, které ve skutečnosti nechal objednat přes donáškovou službu. Otázek je ve hře nepřeberné množství, a tak se ani na několikátý průchod nestalo, že by se opakovaly.

Jednou za čas hratelnost zpestří různé focení podle šablony, kde hráči musí napodobit například určitý obličej, či pózu, nebo kreslení po fotografiích ostatních s dopředu zvolenou tématikou.

That´s You! tak dokáže zabavit na několik večerů a obsahem se jedná o čirou a nenáročnou zábavu.

HODNOCENÍ: 8/10

Knowledge is Power (2-6 hráčů) – Vědomostní hra pro všechny

Video

Upoutávka na hru Knowledge is Power

Není kvíz, jako kvíz. Hráčům z druhé generace PlayStationu se při otázce kvízových her určitě v mysli vybaví výborný Buzz! Ten ale bohužel několik let nevyšel. Naštěstí tu je ale Knowledge is Power, který ho dokáže skvěle nahradit.

V Knowledge is Power si hráči vyberou svého avatara, připojí k němu svou fotografii a následně prochází z jedné oblasti otázek do druhé. Háček je ale v tom, že hráči mohou ostatní šikanovat pomocí různých předmětů, které vybraným hráčům ztěžují vybrat na telefonu správnou odpověď. Lze tak protivníkům displej zmrazit, nebo zabarvit slizem. Ti se tak nejdříve musí překážky zbavit a až poté mohou vybrat odpověď.

Ukázka ze hry Knowledge is Power

Na konci soutěže se hráči ocitnou na velké pyramidě a podle dosažených bodů se jim jejich avataři umístí blíže, či dále od vrcholu pyramidy. V tento moment rozhoduje nejvíce čas, protože čím rychleji hráč odpoví na následující otázky, tím blíže k vrcholu jeho avatar doskočí. Zde už se slabší hráči musí spojit, aby nenechali vyhrát toho nejsilnějšího jen tak. Samozřejmě největší legrace přichází v moment, kdy se hráč ze spodní příčky ocitne na samotném vrcholku.

Knowledge is Power patří rozhodně mezi ty nejzábavnější tituly na PlayLink a velké množství otázek umožňuje hrát řadu večerů po sobě. Tady se vývojáři trefili do černého.

HODNOCENÍ: 9/10

Frantics (1-4 hráče) – Prohnanější vyhrává

Video

Upoutávka na hru Frantics

Frantics patří mezi poslední tituly, které momentálně na PlayLink vyšly, a zároveň se jedná o nejinteraktivnější hříčku z této série titulů. Frantics totiž vyžaduje po hráčích, aby dělali různá gesta a nevybírali pouze odpovědi jednoduchým poklepáním na svých telefonech.

Na skupinu hráčů tak čeká série různých miniher, kde ten nejpodlejší vyhrává. Pokud hráči nejsou čtyři, doplní jejich počet celkem šikovná umělá inteligence. Hráči poté mezi sebou soutěží například v tom, kdo nejdéle zůstane na postupně se zmenšující ledové plošince, či kdo dokáže nejdéle skákat na balónu a nepropíchnout ho. Samozřejmě si během těchto miniher vzájemně škodí a různě se z arén vystrkávají.

Ukázka ze hry Frantics

Design herních mechanik jednotlivých úrovní využívá ovládání na telefonech, co to jde. Hráči tak musí telefonem naklánět, nebo různě prsty kroužit po displeji. Zvrat přichází v momentě, kdy podlý Lišák napíše jednomu z hráčů a dá mu tajný úkol. Většinou se jedná o to, komu má hráč nejvíce škodit, či koho má nechat vyhrát. Splní-li hráč tento tajný úkol, vyhrává extra body, které se na konci sečtou. Hráč s největším počtem bodů vítězí.

Od roztomilého zpracování po kvalitní lokalizaci. Frantics jsou tak dalším výborným zářezem do her pro PlayLink.

HODNOCENÍ: 8/10