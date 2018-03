ČTK

Do elektronického sportu patří sportovní soutěžení hráčů počítačových her, kteří soutěží formou hry pro více hráčů v různých turnajích a ligových soutěžích, jež mají stanovená pravidla hry. Je možné hrát na platformách jako Xbox, PlayStation či na počítači.

"ČR zastává pozici druhého největšího regionálního trhu před Bulharskem, Maďarskem a Rumunskem. Zajímavé je, že Česká republika předčila i několik západoevropských zemí, konkrétně Belgii, Irsko a Portugalsko," uvádí analýza.

Do příštího roku podle ní bude v České republice sledovat elektronické sporty celkem téměř 600 000 lidí, což je více než v Maďarsku a představuje přibližně polovinu počtu diváků v Polsku.

Překvapivá vyváženost pohlaví

Elektronické sporty a související oblasti jsou často vnímány jako doména mladších lidí. Není tedy překvapením, že více než polovina českých diváků elektronických sportů (54 procent) se řadí do věkové skupiny 18 až 34 let. Věkové skupiny do 18 let a nad 55 let mají podle výsledků průzkumu jen okrajové zastoupení.

Elektronické sporty a hraní her jsou obecně považovány za mužskou záležitost, ale s růstem trhu se zvyšuje i vyváženost pohlaví. Například polský trh elektronických sportů byl v roce 2017 nejvíce orientovaný na ženy z celé Evropy – elektronickým sportům se zde věnovalo 24 procent žen a dívek. Ženy v ČR tvoří 18 procent diváků e-sportu, což odpovídá celoevropskému průměru.