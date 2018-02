Nová česká hra Kingdom Come je u mnoha obchodníků vyprodaná

Nová česká hra Kingdom Come: Deliverance je u mnoha tuzemských obchodníků vyprodaná. Zájemci si musí počkat na novou dodávku do příštího týdne. Vyplývá to z informací obchodníků. Jednu z nejnákladnějších českých počítačových her uvedlo studio Warhorse na trh oficiálně v úterý 13. února. Již před uvedením si ji objednaly desítky tisíc zájemců.