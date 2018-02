Sázky jsou vysoké. Za Kingdom Come: Deliverance totiž stojí český vývojář Daniel Vávra, kterého hráči znají díky prvnímu dílu dnes již legendární Mafie. Nejen proto je ale tento projekt tak ambiciózní. Kingdom Come: Deliverance totiž vybočuje z tradičnícho žánru RPG. Zasazení titulu se totiž točí kolem skutečných událostí z 15. století, kdy byl český král Václav IV. unesen a jeho bratr Zikmund se pomocí uherské armády pokusil ovládnout Čechy.

Ukázka ze hry Kingdom Come: Deliverance

FOTO: archív tvůrců

Za hrou však nestojí pouze Daniel Vávra, ale také neméně slavný Viktor Bocan, který se podílel na sérii Operace Flashpoint, nebo Martin Klíma, jenž byl jedním ze zakladatelů herního průmyslu v ČR.

Cesta k vývoji ale nebyla rozhodně jednoduchá. Nejdříve vývojáři objížděli různé vydavatele s prototypem, ale všude je odmítli, případně dostali špatné nabídky. Kvůli tomu se rozhodli jít v roce 2014 na platformu Kickstarter, kde od hráčů chtěli 300 000 liber, což je s dnešním kurzem přes osm a půl miliónu korun. Ke konci ale vybrali hezký 1 milión sto tisíc liber (necelých 32 miliónů korun). To jim zajistilo získání důvěry investora Zdeňka Bakaly, který už financoval samotný protoyp, a tak v čele s ním získali dostupné prostředky pro vývoj plné hry.

Ukázka ze hry Kingdom Come: Deliverance

FOTO: archív tvůrců

Jelikož si vývojáři zakládají na realističnosti, tak ve hře nejsou žádné fantaskní prvky, jako například draci či kouzla. Naopak se nejvíce soustředili na co nejvěrnější ztvárnění soubojů, kdy hráč pomocí směrové hvězdice určuje směr seknutí zbraní, a musí tak rychle reagovat na změnu postavení svého protivníka.

Realistická má být i možnost plnění většiny úkolů ve hře. Ty by totiž měly mít hromadu možných řešení. Každá akce má však mít své důsledky, a tak si hráči budou muset rozmyslet, jestli například požadovaný předmět získají pomocí trestného činu, který mu zhorší reputaci v dané lokalitě, nebo se pro jeho získání rozhodnou pomoci klíčovým postavám.

Ukázka ze hry Kingdom Come: Deliverance

FOTO: archív tvůrců

Kingdom Come: Deliverance vychází už 13. února, a to jak pro osobní počítače, tak i na herní konzole PlayStation 4 a Xbox One.