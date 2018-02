WHO: Závislost na videohrách je duševní nemoc

Světová zdravotnická organizace (WHO) nově zařadí na svůj seznam duševních nemocí závislost na videohrách. Potvrdil to podle agentury DPA generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nový katalog, podle něhož se řídí i národní zdravotnické orgány a pojišťovny, bude platit od června.