Nintendo Switch je v USA nejrychleji prodávanou konzolí všech dob

Konzole Switch byla pro Nintendo trefou do černého, naznačují to dosavadní prodejní výsledky. Zástupci japonského herního gigantu se nyní dokonce pochlubili, že je tento model nejrychleji prodávanou konzolí všech dob – alespoň co se týče amerického trhu.