Za nejúspěšnějšího herního hrdinu lze jednoznačně považovat Maria. Slavný instalatér, který baví hráče již více než tři dekády, totiž obsadil hned první dvě příčky v žebříčku nejprodávanějších her. Z vítězství se mohou radovat tvůrci titulů Super Mario Odyssey a Mario Kart 8 Deluxe.

Alespoň v rychlosti připomeňme, že vůbec první titul s Mariem si odbyl premiéru 13. září 1985. Přestože většina herních titulů z té doby skončila již v zapomnění, dva instalatéři s výraznými kníry a kombinézami – kromě Maria se totiž ve většině her objevuje také jeho dvojče Luigi – se těší popularitě i dnes.

Je to zásluha především společnosti Nintendo, která uvádí Super Maria v různých obměnách prakticky každý rok.

Níže naleznete žebříček sedmi nejprodávanějších her podle Amazonu, a to včetně trailerů:

1. Super Mario Odyssey

2. Mario Kart 8 Deluxe

3. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

4. Horizon Zero Dawn

5. Call of Duty: WWII

6. Splatoon 2

7. Pokémon Ultra Sun and Moon