Hlavní postava se jmenuje Bayek a je to Medžaj, tedy něco jako šerif. Do jeho kůže se z budoucnosti skrze technologii Animus přesouvá archeoložka Layla Hassan. Bayek poháněn touhou po pomstě se pouští do křížku s tajemným společenstvím. Trvá to chvilku a začne hra politických intrik nad vládou celého Egypta. Jelikož je hra zasazena do Egypta starověkého, tak nechybějí slavné postavy, jako je Caesar nebo Kleopatra.

Ukázka ze hry Assassins Creed Origins

FOTO: archív tvůrců

Hlavní příběhová linka je celkem pestrá a scenáristé ze studií Ubisoftu si opět hrají se skutečnými reáliemi a ohýbají je pro své potřeby vyprávění efektivně a chytře. To však ale patří ke všem dílům z této série a většinou se jim to povedlo.

Co ale ty velké změny? Ty se totiž týkají samozřejmě nejvíce hratelnosti. Origins je sice stále akční hrou v otevřeném světě, ale jeho průzkum a celé fungování se mnohem přiblížilo například k poslednímu Zaklínači [celá zpráva]. RPG prvky tak hrají mnohem větší roli, a to jak samotná výbava, kterou Bayek má na sobě, tak i jednotlivé schopnosti, které si vylepšuje.

Tou největší změnou jsou ale souboje. Nově si lze svůj cíl v boji uzamknout a následně s ním bojovat například po vzoru titulu Dark Souls [celá zpráva]. Tzv. free flow soubojový systém, který mohou hráči znát jak z předchozích dílů, tak například i z posledních video herních Batmanů [celá zpráva], je tak tatam.

Velkou roli nyní hraje krytí a uskakování. Jelikož jsou ale vývojáři očividně s tímto systémem méně zkušení než jiní, tak občas blbne kamera, a to hlavně při soubojích v uzavřených prostorech. Samotné uzamykání cílů občas zablbne také, a tak se hráč někdy zaměří na řadového vojáčka než na elitního strážce. Určitě ale potěší velké množství bossů ke zdolávání, což také patří mezi větší novinky v sérii.

Ruku v ruce s novým soubojovým systémem jde i právě ona výbava. Od tradičních mečů může Bayek používat kopí, palice apod. Na odstraňování protivníků z dálky mu slouží luk, k dispozici má rovnou několik druhů. Jeden je rychlý a přesný, dalším dokáže hrdina metat šípy skoro jako kulomet a jiným dokáže vystřelit tři a více šípů najednou. Nechybí ani různé vychytávky, jako možnost pobláznit protivníky, aby šli proti sobě, či je rovnou otrávit.

Každý z předmětů má určitý druh rarity a tedy cennosti. Stejně jako v jiných RPG je toto označeno příslušnou barvou. Do hry se tak dostává ono návykové hledání té nejlepší výbavy a s tím spojené vyzobávání všech pyramid, kobek, jeskyní a prozkoumávání podmořského světa.

Po příběhu a soubojích to ale začíná skřípat. Drtivá většina vedlejších misí je naprosto generická a animace postav mimo ty hlavní mise jsou otřesné a občas i solidně blbnou. Zde se bohužel vývojáři už od třetího Zaklínače tolik neinspirovali a je tomu velká škoda. Tam, kde třetí Zaklínač exceloval v dialozích, tak nový Assassin naprosto selhává. Vezmeme-li v potaz to, že vývojáři měli k dispozici mnohem více prostředků, a to jak lidských, tak i finančních, tak z toho zůstává rozum stát.

Generická náplň misí by nevadila tolik, kdyby za ní nebyly i generické dialogy a malé dílčí příběhy bez jakéhokoliv dopadu. Většina vývojářů to už v této době pochopila, a tak se snaží hráče těmito aktivitami tolik nezahlcovat. Perfektně to zvládl například Horizon: Zero Dawn [celá zpráva].

Plížení také není vyvedeno úplně ideálně. Během recenzování se neustále stávalo, že byl Bayek odhalen, i když to bylo nemožné. To jde ruku v ruce se škálováním hráčské úrovně. Nyní nelze zabít protivníka ze zálohy, pokud má vyšší úroveň. Místo toho se rovnou spustí alarm a Bayek je odhalen. Kdyby se jednalo o protivníka s pořádným brněním, tak by to dávalo smysl, ale je-li soupeř na první pohled jednoduchý k tichému propíchnutí, působí to jednoduše blbě.

Zklamání střídá ale nadšení. Ve většině Assassínů hraje prim totiž svět a okolní Egypt je vyveden naprosto dokonale. Po něm se hráč pohybuje buď po svých, nebo si může osedlat koně či velblouda. Na hráče tak čeká obří svět, kde najdou například Alexandrii, Gízu apod. Vše je navíc vyvedeno věrně a opět ve spolupráci s armádou historiků.

Egypt ale logicky není plný jen lidí a s tím spojených lidských protivníků, ale i divoké zvěře. Hráč se tak musí ve vodě vyhýbat krokodýlům, hrochům, lvům a hadům. Po vzoru série Far Cry od stejného vydavatelství se ale těmto střetům nevyhnete. Pro tvorbu a vylepšování předmětů totiž zvířata představují suroviny.

U zvířat ještě zůstaneme. Nejenže si Bayek může některá ochočit a využít v boji. Tím nejvěrnějším přítelem hrdiny je ale jeho orel Senu. Toho Bayek používá na průzkum lokalit a označování protivníků. Plní tu tak roli dronu z Ghost Recon Wildlands [celá zpráva]. Postupně ho lze učit různé schopnosti, jako je omráčení, zabíjení divoké zvěře nebo lepší označování protivníků.

V čem ale Origins naprosto exceluje, je kvalitní grafické zpracování. Egypt je nádherný, písečné duhy berou dech a lepší zpracování vody bychom asi v jiné videohře těžko pohledali. Není se čemu divit, když hru pohání poslední verze systému AnvilNext 2.0. Ten kouzlil nádherné scenérie už v posledních dvou dílech nebo i v úchvatném Ghost Recon Wildlands z letošního jara.

Nový díl Assassins Creed je na tom rozhodně lépe než problémové Unity nebo poslední Syndicate [celá zpráva]. Nedosahuje však ale kvalit skvělé trilogie s Eziem či na výborný Black Flag [celá zpráva]. Z průměru ho ale vytahuje krásný vizuál, zábavný soubojový systém a dech beroucí Egypt. Teď už jen doladit vedlejší aktivity a mírné nedostatky a série by mohla být opět ve své plné formě.

Assassins Creed Origins vyšlo pro herní konzole Xbox One a PlayStation 4 a také na osobní počítače. Rozhodně potěší česká lokalizace formou textů a titulků.

HODNOCENÍ: 7/10