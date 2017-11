Historie je v kurzu. Konflikty z budoucnosti se hráči již přejedli, a tak se i populární série Call of Duty vrací ke svým kořenům, a to konkrétně do druhé světové války. Hráč se ocitá v roli protagonisty Ronalda Danielse, který je se svou jednotkou na člunu u pobřeží Normandie. Stačí jen chvilka a všude kolem lítají kulky z kulometných hnízd, Ronald vyskakuje z lodi a je na něm, aby se dostal k ostnatým drátům a vytvořil cestu právě k smrtonosným hnízdům.

Ukázka ze hry Call of Duty: WWII

FOTO: archív tvůrců

Hned na samotném začátku je vidět několik mechanik, které vývojáři ze Sledgehammer Games do nového dílu implementovali. Vracejí se tak například lékárničky pro uzdravování, nově má hráč možnost vykonat tzv. heroické činy, kdy zachrání vojáka v nesnázích, či si může zažádat od parťáků o munici, označení protivníků nebo právě o lékárny.

Hráč je většinou času doprovázen svými parťáky Robertem Zussmanem, Josephem Turnerem a Williamem Personem. Občas se ale hra přesune i do očí úplně jiné postavy, aby hráč viděl určitou událost z jiné perspektivy.

Ukázka ze hry Call of Duty: WWII

FOTO: archív tvůrců

V jedné misi je hráč konfrontován hodně známým nacistickým velitelem. Dialog mezi ním a postavou, kterou hráč ovládá, byl zvládnut perfektně. Hratelností jinak nový díl nevybočuje ze své kategorie. Stále se jedná o akcí nabitou střílečku z pohledu vlastních očí, kdy hráč střílí, infiltruje, jezdí v džípech, nebo dokonce i tancích.

Co ale zajišťuje dlouhodobou zábavu pro většinu fanoušků série, je složka pro více hráčů. Ta je opět rozdělena na další dvě možnosti. V jedné se může hráč spojit s trojicí spoluhráčů a může jít zabíjet nemrtvé v kooperačním Nazi Zombie režimu. Další je tradiční kompetitivní režim, kde si v několika módech jdou hráči po krku.

Ukázka ze hry Call of Duty: WWII

FOTO: archív tvůrců

Kompetitivní režim začíná nejdříve na tzv. Velitelství. To působí jako takové menší kopie Věže z titulu Destiny, kde se mohou hráči potkávat, získávat různé předměty a z odkud se právě přesouvají do jednotlivých módů režimu.

Herní třídy jsou rozděleny do divizí, ve kterých si hráč vybere svůj styl, který mu sedne. Podle toho je určena jeho výbava do jednotlivých zápasů, které se rozpínají na deseti různých mapách. Hráči zde najdou klasický režim Team Deathmatch nebo všichni proti všem.

Ukázka ze hry Call of Duty: WWII

FOTO: archív tvůrců

Největší lákadlem je ale režim War, který je podobný Operacím z loňského Battlefieldu. Zde musí jeden tým splnit určitou sadu úkolů a ten druhý jim v tom musí samozřejmě zabránit. Nechybí ale ani populární módy Kill Confirmed, Search and Destroy či Gridirion, což je mírně předělaný Uplink.

Také na poli zpracování získal nový díl Call of Duty několik vylepšení. Díky reálnému nasvícení a perfektně nasnímaným obličejům postav se na titul i skvěle dívá. Občas pozlobí některé textury v nižším rozlišení, ale jako celek vypadá nový díl skvěle.

Ukázka ze hry Call of Duty: WWII

FOTO: archív tvůrců

Hudební i zvuková stránka je na tom s kvalitou stejně. Soundtrack připomíná klasické válečné filmy a při zvuku nabíjení pušky M1 Garand si hráč vybaví všechny ty první Medal of Honor a právě první díly Call of Duty.

Vážnější tón, osobní příběhy a působivý vizuál. To ruku v ruce se stále funkční složkou v podobě režimu pro více hráčů ukazuje podobu, která sérii Call of Duty sedne. Nejedná se o revoluci, ale i přesto nový díl nabízí zábavu na desítky hodin.

Call of Duty: WWII vyšlo na herní konzole Xbox One a PlayStation 4 a osobní počítače.

HODNOCENÍ: 8/10