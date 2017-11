Dr Disrespect je na herní scéně dobře známý, a to nejen svým kontroverzním zevnějškem – stejně jako hráči pokeru nosí pravidelně sluneční brýle, navíc ale svou tvář skrývá za hustým knírem a bujarou hřívou. Jeho herní akce pravidelně sledují statisíce lidí.

Jedna z těch posledních se však jistě zapíše do historie, v titulu PlayerUnknown's Battlegrounds se mu totiž podařil husarský kousek. Zastřelil soupeře na takovou vzdálenost, že by se za to nemusel stydět ani profesionální ostřelovač.

Soupeře zasáhl hráč na třetí výstřel.

Všemu předcházelo provokování od jiného spoluhráče. Ten slíbil Dr Disrespectovi 100 dolarů (2200 Kč), pokud se mu taková střela skutečně podaří. A tak se opravdu stalo, což evidentně překvapilo i známého hráče.

Zaměřovač své virtuální pušky měl totiž zazoomovaný na maximum, a stejně v hledáčku nebyla postava, na kterou mířil, ani vidět. První dvě rány vyšly naprázdno, ale hned na třetí se to podařilo. Dr Disrespect musel přitom počítat s větrem a dalšími faktory. Na první pohled to tedy vypadalo, že míří úplně někam jinam, než kde stojí protihráč.

Těžko hodnotit, zda větší radost měl z úspěšné střely, nebo ze stodolarové výhry.