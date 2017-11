Jak si druhý díl počínal v rámci obsahu či příběhu, jsme informovali v recenzi konzolové verze. Rudá legie pod vedením Ghaula zaútočila na Strážce a ti museli znovu nalézt své síly a zatrhnout mu tipec. Jak se ale podařilo vývojářům z Bungie ve spolupráci s Vicarious Visions převést do této doby čistě konzolovou střílečku na počítače? Jedním slovem skvěle.

Ukázka ze hry Destiny 2 pro PC

Nenáročné a stále nádherné

Interně zvaný systém Tiger, který poháněl už slavnou sérii Halo, je skvěle optimalizován. Druhý díl Destiny si tak s naprostým klidem zahrají i hráči na ne úplně nejvýkonnějších sestavách, včetně těch přenosných. Test proběhl jak na rok starém a cenově dostupném notebooku s grafickou kartou GeForce GTX 960m, tak i na silnějším stolním stroji s kartou GTX 980 Ti.

Na notebooku se při nastavení na střední až vyšší detaily pohybovalo snímkování kolem 40 snímků za vteřinu. Na střední detaily nebyl problém dosáhnout stabilních 60 snímků. U stolní sestavy na nejvyšší nastavení šlapalo druhé Destiny stabilně na 60 snímcích za vteřinu bez jakéhokoli propadu.

Ukázka ze hry Destiny 2 pro PC

Nechybí samozřejmě možnost odemknout snímkování, a tak si Destiny 2 pořádně užijí i majitelé monitorů s vyšší obnovovací frekvencí. Samozřejmostí je i možnost změnit FOV (Field of view – zorné pole pozn. red.). To ocení hlavně majitelé ultra širokoúhlých monitorů s poměrem stran 21 : 9.

Nastavení grafiky je na dnešní dobu klasické. Hráči tak zde naleznou možnost vypnout a zapnout například chromatickou aberaci nebo ambientní okluzi pro zvýraznění hloubky předmětů. Vypnout lze i rozmazání při pohybu. Nechybí možnost zvýšit či snížit detaily prostředí ani klasické nastavení kvality textur.

Zahrajete si se vším

Jelikož si byli vývojáři vědomi toho, že hodně hráčů konzolové verze přejde na tu pro počítače, do hry zakomponovali plnou podporu herních ovladačů. Tu má ale většina dnešních lépe odladěných her. Nevídaná je změna pocitu ze střelby a z toho, jak zbraně kopou, když hráč přesedne z klávesnice a myši na ovladač či naopak.

Ukázka ze hry Destiny 2 pro PC

To znamená, že pokud hráč například střílí automatickou puškou a hraje na myši, zbraň se chová relativně stabilně a její zpětný ráz stačí pouze lehce vyrovnávat. Jakmile ale hra detekuje používání herního ovladače, zpětný ráz nutí hráče korigovat střelbu páčkou mnohem více.

Tahle změna se rozhodně vyplatila, protože si těžko představit, kam až by se myší na stole dojelo, kdyby se zbraně chovaly naprosto stejně jako v konzolové verzi i na kombinaci klávesnice s myší.

Obsahově rovnocenné verze

Hodně hráčů se při ohlášení počítačové verze zajímalo o to, jak bude distribuován dodatečný obsah, jako jsou sezónní aktivity či placené přídavky. V tento moment je obsah na všech platformách absolutně totožný a bude tomu tak i nadále.

Ukázka ze hry Destiny 2 pro PC

Veškeré záplaty, přídavky a nové aktivity budou i v budoucnu synchronizované, a tak nebudou hráči na ani z jedné platforem o nic ochuzeni. Už nyní se mohou těšit na čerstvě odkrytý přídavek Curse of Osiris, který vyjde 5. prosince.

Video

Upoutávka na přídavek Curse of Osiris do Destiny 2

V něm se hráči vydají za bláznivým Warlockem – Osirisem do prvně procedurálně generovaného prostředí, které v Destiny ještě nebylo. To se bude nacházet na planetě Merkury a hráči tam najdou úplně novou lokaci na plnění misí. S tímto přídavkem se samozřejmě rozšíří i aktivity pro klany, a to ať už na poli v kláních pro více hráčů, tak i pro ty, kteří budou chtít zastavit útok robotích Vexů.

Vývojáři z Bungie s pomocí Vicarious Visions dokázali přenést skvělou on-line střílečku z konzolí na osobní počítače. Teď už lze jen doufat, aby časem zpřístupnili hráčům vybraný skvělý obsah z prvního dílu, jako je raid pro šest hráčů zvaný Vault of Glass, či většinu perfektních Strike misí pro trojčlenné týmy.

Destiny 2

Destiny 2 vyšlo již v září na herní konzole Xbox One a PlayStation 4. Nyní je už k dispozici i hráčům na osobních počítačích.

HODNOCENÍ: 9/10