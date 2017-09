Jim Raynor, Sarah Kerriganová nebo Zeratul. To jsou hlavní postavy, které znají i nehráči slavné série StarCraft. V remasterované verzi si tak mohou jejich začátky prožít i nováčci, kteří jsou sérií nepolíbení. Stejně tak i veteráni zavzpomínají na desítky, ne-li stovky hodin, které u série propařili.

Příběh prvního StarCraftu je mnohem drsnější a méně epický jako následný druhý díl i se všemi přídavky.

Ukázka ze hry StarCraft Remastered

FOTO: archív tvůrců

Místní vesmír je mnohem špinavější, zákeřnější a je z něj cítit vliv dobových sci-fi filmů, které se v devadesátých letech těšily velké popularitě. Oproti druhému dílu je vidět i mnohem méně saturovaná barevná paleta. To vše dopomáhá k vytvoření té správně drsné sci-fi atmosféry.

Video

Upoutávka na hru StarCraft Remastered

Remaster původní verzi pouze zkrášluje a vylepšuje pro moderní standardy dnešních počítačů. Hráči se tak dočkali podpory širokoúhlých monitorů včetně samozřejmosti, jako je rozlišení 4K. Soundtrack se také dočkal úprav, ale tou nejznatelnější je upravení celé grafiky.

Původní verze hry StarCraft

FOTO: archív tvůrců

Výtvarníci z Blizzardu překreslili všechny animace a efekty. Díky tomu je hra nádherně detailní a ostrá. Novou grafiku lze navíc pomocí klávesy F5 přepínat s tou starou. V ten moment vyniknou všechna vylepšení nejvíce. Úpravy se dočkaly nejen budovy, postavy a animace, ale také interaktivní portréty postav.

Společně se vším se také vrací více taktická hratelnost. Hráči nemohou označit veškeré své jednotky, ale jen po menších skupinkách. Stále lze využívat různých fíglů a klávesových zkratek pro jejich organizaci. I tak je ale první StarCraft mnohem nemilosrdnější.

Remasterovaná verze hry StarCraft

FOTO: archív tvůrců

Možná proto se StarCraft Remastered těší takové oblibě na poli esportu. Proniknout do tajů hry a vše perfektně zvládnout je mnohem těžší než v dnešních hrách. Hráči si musejí hledat stavitelské jednotky, jestli dělají to, co mají. Správně naklikávat cesty svým jednotkám a být tak neustále ve střehu.

K mému překvapení se vrátila i možnost hrát přes LAN, stejně jako možnost vložit do hry staré mapy, které hráči pařili na sklonku tisíciletí. Není tak problém změřit své síly na nejslavnější mapě Lost Temple, blbnout na tzv. bunker mapách nebo čelit vlnám nepřátel na Matrixech.

StarCraft Remastered

FOTO: archív tvůrců

StarCraft Remastered není pouze o nostalgii ke skoro dvacet let staré hře, ale i o perfektní rovnováze jednotek, špinavém sci-fi prostředí a o zrození postav, které fanoušci tohoto univerza milují i dnes.

StarCraft Remastered vyšel pro osobní počítače.

HODNOCENÍ: 9/10