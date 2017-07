Doktore! Červí díra na obzoru! A sakra… Tak nějak začíná nový titul pro virtuální realitu od PlayStationu. Jedná se tedy o klasické sci-fi klišé, kdy se hlavní protagonista musí dostat z nebezpečné planety, a to v jednom kuse.

Ukázka ze hry Farpoint

FOTO: archív tvůrců

Na planetě však není sám a obývají ji i hnusní brouci, trochu přerostlí pavouci nebo obří hmyzáci, ze kterých nejednomu hráči spadne čelist. Co se stalo po průletu červí dírou, se hráč dozvídá pomocí rekonstrukce hologramů, které musí naskenovat zařízením na pušce.

Puška patří k tomu nejlepšímu, co hra nabízí. Speciální ovladač Aim Controller je totiž skvěle zpracovaný, má v sobě zabudované vibrační motůrky a hráči tak dává příjemnou odezvu. Ve hře se samozřejmě nachází více zbraní než pouze automatická puška. Ke slovu přijde například silná brokovnice, plazmová puška či účinná pistole.

Speciální ovladač ve tvaru pušky – Aim Controller

FOTO: archív tvůrců

Hra je naprosto jednoduchá. Hráč se pomocí páčky na pušce pohybuje po planetě a střílí jak nebezpečné brouky, tak i robotické protivníky. Přepínání zbraní, skenování předmětů a další činnosti se ovládají čistě pomocí pušky. Míření je tak neskutečně intuitivní a titul si užijí i naprostý začátečníci. Farpoint lze samozřejmě hrát i na klasickém ovladači DualShock 4, ale toto řešení není vážně optimální, a tak se vyplatí pořídit si titul rovnou v balení s puškou.

Kampaň zabere zhruba pět až šest hodin a poté si lze odemknout mise na výzvu, kde se hráči předhánějí v co nejlepším skóre. Po odehrání příběhové kampaně se hráč může spojit s dalším hráčem a může vyrazit do kooperativního režimu. V něm musí zneškodnit několik vln nepřátel. Nutno ale podotknout, že tento režim baví hlavně s kamarádem. S náhodným hráčem bez komunikace to nebylo žádné terno.

Ukázka ze hry Farpoint

FOTO: archív tvůrců

Kde Farpoint exceluje ve srovnání s většinou dostupných VR titulů, je technické zpracování. Vývojáři se vydali cestou k reálnému zpracování a zavrhli jednoduchou stylizaci, a tak ústřední postavy vypadají skvěle. Povrch planety je sice jednoduchý a může působit nudně, ale pohledy do dálky stojí za to.

Z hodně ambiciózního Farpointu se ke konci vyklubala lehce nadprůměrná střílečka, kterou trápí nedostatek znovuhratelnosti a krátká kampaň. Samotný ovladač Aim Controller ale ukazuje obří potenciál pro VR tituly a společně s ním lze titul doporučit.

Ukázka ze hry Farpoint

FOTO: archív tvůrců

Farpoint vyšel exkluzivně pro konzoli PlayStation 4 s příslušenstvím PlayStation VR.

HODNOCENÍ: 7/10