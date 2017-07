První narozeniny oslavil titul Pokémon Go 6. července, tedy minulý týden ve čtvrtek. [celá zpráva]

K této příležitosti se studio Niantic, které získalo licenci od společnosti Nintendo, pochlubilo i aktuálními výsledky. Titul s roztodivnými japonskými příšerkami si stáhlo dohromady už 752 miliónů lidí.

Aktivně hraje Pokémon Go více než 60 miliónů lidí. To jinými slovy znamená, že titul zapnou na svém chytrém telefonu nebo počítačovém tabletu alespoň jednou za měsíc. Zhruba pětina z nich přitom loví pokémony každý den.

Loni byla popularita ještě vyšší



Sluší se podotknout, že ještě loni v srpnu bylo aktivních uživatelů mnohem více – zhruba 100 miliónů. Na druhou stranu to bylo pouhých pár měsíců po vypuštění titulu do světa, a tak to není zase tak překvapivé.

Hra Pokémon Go

FOTO: Mark Kauzlarich, Reuters

Přestože je zájem nižší, tvůrci si rozhodně nemají na co stěžovat. Od uvedení aplikace totiž vydělali více než 1,2 miliardy dolarů, tedy v přepočtu přes 27 miliard korun.

Částka je to doslova astronomická, obzvláště s přihlédnutím k tomu, že za stažení hry nezaplatí hráči ani korunu. Všechny peníze uživatelé utratili pouze za nákup určitých předmětů.

Vstupenka do světa rozšířené reality



Pokémon Go se těší nebývalé popularitě především proto, že hráči musejí aktivně hledat pokémony ukryté různě po městě. Stačí spustit aplikaci v chytrém telefonu a podle mapy vyrazit na lov.

Samotný odchyt probíhá prostřednictvím zabudované kamery v mobilu nebo tabletu. Přes displej mobilního zařízení totiž ve skutečném prostoru uživatelé virtuální příšerky vidí. Hra tedy staví na principu tzv. rozšířené reality. Na displeji telefonu je schopna vykreslit virtuální předměty v reálném prostředí.

Video

Pokémon Go v terénu

Zdroj: Novinky.cz