Není rok, kdy by se fanoušci sportovních titulů od EA nedočkali dalšího dílu fotbalové FIFA, amerického fotbalu Madden či nového NBA. Ty samozřejmě vyjdou i letos a opět o něco propracovanější.

Video

Upoutávka na hru FIFA 18

Video

Upoutávka na hru Madden 18

Fanoušci ledového ostří nemusí smutnit, protože stejně jako je jisté, že ráno vyjde slunce, tak i letos vyjde nový ročník hokejového NHL. Ten se však v plné parádě ukáže až ke konci června na slavnostních cenách NHL.

Mimo tyto klasické tituly představil hráčům vydavatelský dům EA blíže i nový díl závodů Need for Speed s podtitulem Payback. Ten se očividně silně inspiroval posledními dějstvími akční filmové série Rychle a Zběsile, a proto by mohl mile překvapit.

Video

Upoutávka na hru Need for Speed: Payback

Dále hráči dostali ukázku nové hry, kterou chystají vývojáři z Bioware, zvané Anthem. Tu ale blíže představí až na konferenci Microsoftu. Následně přišel na řadu nový Battlefront ze světa Hvězdných válek. Bohužel zde nebyla prezentace příběhové kampaně, ale pouze zápas z režimu pro více hráčů.

Video

Upoutávka na hru Star Wars Battlefront 2

Jako příjemné překvapení bylo oznámení titulu A Way Out, za kterým stojí studio Hazelight. Tito vývojáři mají po skvělém titulu Brothers: A Tale of Two Sons perfektní zkušenosti s kooperačním režimem. Tentokrát se ve A Way Out ale budou muset spojit dva hráči přímo na pohovce a za vzájemné pomoci společně utéci z vězení.

Video

Upoutávka na hru A Way Out

Když se to vezme kolem a kolem, byla konference EA nezáživná. Hráči doufali v ukázku nové hry ze světa Hvězdných válek, za kterou stojí Amy Henningová, scenáristka série Uncharted. Té se však nedočkali.

Ukázka ze hry Anthem

FOTO: archív tvůrců