Ve třetím Ghost Warriorovi se hráč ujímá role elitního mariňáka Jona Northa. Ten se ocitá v bývalé Sovětské republice Georgii, kterou zmítá občanská válka. V ní má za cíl rozložit do základů separatisty, a zabránit tak dosti možné další studené válce. Během tohoto úkolu zjistí, že za vším stojí tajuplná organizace, která by mohla mít co do činění s únosem jeho bratra.

Ukázka ze hry Sniper: Ghost Warrior 3

FOTO: archív tvůrců

Jelikož je třetí díl zasazen do otevřeného světa, tak si moc neláme hlavu s příběhem a důrazem na něj. Vedlejší postavy se objevují a zase mizí a hráč si na ně nedokáže pomalu ani udělat svůj názor. Vývojáři tak pravděpodobně vsadili vše na hratelnost, která silně připomíná poslední moderní díly série Far Cry či nedávný Ghost Recon: Wildlands.

Každá mise začíná tím, že se Jon ocitá ve své skrýši. V ní si hráč postupně odemyká a vyrábí nové zbraně, náboje či vychytávky, které mu pomohou v plnění misí. Bohužel hra špatně balancuje požadované množství k odemykání předmětů. To znamená, že hráč může ignorovat veškeré bedny s materiálem ve světě, protože po dokončení mise je odměněn štědrým množstvím těchto materiálů.

Ukázka ze hry Sniper: Ghost Warrior 3

FOTO: archív tvůrců

Naopak rozhodně lze pochválit zpracování tichého a kradmého postupu misemi. Hra hojně využívá vertikálního navržení úrovní, a tak se všude nacházejí různé vyvýšené body, odkud lze nepozorovaně likvidovat protivníky. Design menších kempů a základen je povedený a pro tichošlápky ideální. Stačí vytáhnout dron, prozkoumat blízké okolí a poté vymyslet plán, jak se dostat k požadovaným dokumentům či cíli.

Samozřejmě si lze vzít i automatickou pušku a na protivníky vlítnout pěkně zblízka. Jon toho ale moc nevydrží a s tím je nutno počítat. Při tomhle postupu je titul ale slabší a rozhodně jsou na trhu lepší akční střílečky. S přechodem do otevřeného světa nesmí chybět ani hromada vedlejších aktivit. Lze tak zabíjet ty nejvíce hledané cíle, sbírat sběratelské předměty či zabírat vojenská stanoviště.

Ukázka ze hry Sniper: Ghost Warrior 3

FOTO: archív tvůrců

Technická stránka je strašně nevyvážená. Občas hra nabídne hezké výhledy a působivě zpracovanou přírodu, ale jindy to vypadá jako z předchozí generace her. Rozhodně se nejedná o takovou pastvu pro oči jako v nedávném Ghost Recon: Wildlands. Účel ale grafika splňuje. Nejpůsobivěji vypadá hra v noci. Systém CryEngine, který hru pohání, umí v tuto dobu vykouzlit povedené nasvícení a různé odrazy.

Co hře na počítačích nejvíce ubližuje, jsou krvavé hardwarové nároky a různé chyby. V tomto ohledu je titul špatně optimalizovaný a určitě by potřeboval ještě nějakou tu dobu na vyladění. Mezi nejvtipnější chybky se dají určitě zařadit létající zbraně ve vzduchu, když se nenačtou modely postav. Dlouhá nahrávací doba při samotném spuštění už je třešničkou na dortu.

Ukázka ze hry Sniper: Ghost Warrior 3

FOTO: archív tvůrců

Sniper: Ghost Warrior 3 je takovým derivátem mezi moderními díly Far Cry a ještě celkem čerstvým Ghost Recon: Wildlands. Jen měl mnohem menší rozpočet a na výsledku je to znát. Pro fanoušky odstřelování či plížení se ale může jednat o celkem zábavný titul, který je držen zpátky hlavně technickými nedostatky.

Sniper: Ghost Warrior 3 vyšel pro osobní počítače a herní konzole PlayStation 4 a Xbox One.

HODNOCENÍ: 6/10