V obývacích pokojích tak mohou herní konzole fungovat také jako multimediální centra. Přehrávat filmy na klasických DVD a Blu-ray nosičích je u nich možné již několik let, nově však první dva výrobci přidali i možnost sledovat televizi.

Například do Xboxu One, případně do vylepšené verze One S, je možné nově nainstalovat aplikaci umožňující příjem O2 TV. Lidé tak nemusí k televizoru připojovat speciální set-top-box, stačit bude pouze konzole.

Žádný set-top-box

To je pochopitelně výhodné pouze v případě, kdy už takový herní systém doma máte. Pořizovat si konzoli jako náhradu set-top-boxu bude pravděpodobně málokdo. Už jen kvůli tomu, že konzole je pochopitelně dražší než samotný set-top-box.

Xbox One S

FOTO: archív výrobce

Aplikace O2 TV na Xboxu

FOTO: archív tvůrců

Na druhou stranu díky možnosti nainstalovat aplikaci O2 TV do konzole odpadá nutnost připojovat k televizoru dvě různá zařízení. A to už jasná výhoda je.

„O2 TV si už dnes můžete pořídit na jakékoli internetové přípojce, pustit si ji můžete i v mobilu nebo v počítači. Nově teď přinášíme možnost sledovat naši televizi i majitelům herní konzole Xbox One, a to včetně unikátních funkcí, jako je cestování v čase až 50 hodin zpět, či možnosti přeskočit obsah," uvedl David Duroň, ředitel O2 TV.

Xbox není jediný

Přijímat televizní signál je možné také na herní konzoli Nvidia Shield. Ta lákala na multimediální dovednosti už od samého začátku, sledovat videa totiž bylo možné například prostřednictvím Youtube či Netflixu. Nově je však k dispozici internetové televizní vysílání Kuki TV.

Nvidia Shield

FOTO: archív výrobce

Aplikace Kuki TV na Shieldu

FOTO: archív tvůrců

Jde v podstatě o podobnou službu, jako je zmiňovaná O2 TV. Uživatelé tak mohou vedle tradičních televizních kanálů v HD kvalitě, jako je například Česká televize, Nova, Prima, HBO, TV Barrandov, Nickelodeon či Eurosport, sledovat také nejrůznější seriály z obsáhlé knihovny.

Ani v případě tohoto řešení nebudou uživatelé po instalaci aplikace potřebovat žádný další set-top-box. Počítat je nutné pouze s měsíčním paušálem pro poskytovatele televizní služby. Ceny v případ O2 TV startují na 299 Kč/měsíc. V případě Kuki TV pak na 200 Kč/měsíc.

Bude zajímavé sledovat, jak se k aktuální nabídce konzolí Xbox a Shield postaví konkurenční výrobci. Tedy zda budeme moci v dohledné době televizní signál přijímat například také na PlayStationu od Sony.