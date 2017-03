Novinka od amerického softwarového gigantu cílí výhradně na majitele televizních konzolí Xbox One a Xbox 360. A právě na těchto systémech dává předplacená služba patrně největší smysl.

Nové hry pro konzole totiž majitele vyjdou často i na více než 1500 Kč. Pokud si tedy koupí pět titulů, zaplatí za ně klidně stejnou sumu, kolik je stál samotný herní televizní systém.

Někteří uživatelé sice na vysoké pořizovací ceny vyzráli a hry, které již dohráli, mění s ostatními uživateli na nejrůznějších internetových bazarech, ale ani tak to není zcela ideální situace.

Jako jedna nová hra



Za herní pas bude Microsoft podle aktuálních informací požadovat měsíční poplatek baťovských 149 Kč. Za tuto částku získají uživatelé přístup ke všem hrám, které budou uloženy v databázi.

Ročně tak případné zájemce vyjde členství na necelých 1800 Kč, což je jen nepatrně více, než kolik by zaplatili za jednu jedinou novou hru.

Předplatné tak minimálně s ohledem na finanční náklady dává smysl. O jeho úspěchu samozřejmě rozhodne až počet a atraktivita her, které budou nabízeny.

Už nyní však zástupci amerického softwarového gigantu přislíbili, že při startu nabídnou více než sto her. A nejde přitom o žádná neznámá jména – ve službě by měly být k dispozici například hry Halo 5: Guardians, Saints Row IV Re-Elected, NBA 2K16, Mad Max, LEGO Batman, Mega Man Legacy Collection, Terraria, Payday 2, Gears of War: Ultimate Edition, SoulCalibur II a Tekken Tag 2.

Zatím se jen testuje



Aktuálně Microsoft pouze testuje, jak velký bude o nový herní pas zájem, a vychytává poslední chyby v systému. „Jak už bývá zvykem u nových služeb a funkcí přidávaných do programu, jde i v případě Xbox Game Pass o ranou verzi s omezenými funkcemi, která nereprezentuje finální verzi, jež bude dostupná během jara,“ uvedli zástupci amerického softwarového gigantu.

Finální verze by se nicméně měla objevit už během letošního jara. Počítá se přitom s tím, že Xbox Game Pass bude dostupný výhradně pro televizní konzole Xbox One a Xbox 360.

Zda se v budoucnu rozšíří nabídka i na majitele klasických stolních počítačů s operačním systémem Windows, není v tuto chvíli jasné.