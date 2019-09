V kompaktním těle se ukrývá výkonný herní notebook

Blade Stealth 13 se chlubí hned dvěma grafickými kartami. Vedle integrovaného čipu Intel Iris Plus, který by měl poskytovat podobný výkon jako Nvidia GeForce MX150, je k dispozici také dedikovaná grafická karta GeForce GTX 1650. Ta sice nepředstavuje to nejvýkonnější, co je aktuálně v notebookovém světě k mání, ale většinu moderních titulů by měla zvládnout i při vysokých detailech.