Česko má nový superpočítač. Jmenuje se Barbora

„Nahrazujeme starý superpočítač Anselm novým. Kromě toho, že je výkonnější, obsahuje mnohé nové technologie. Celkově to tvoří zajímavý a vyvážený systém, který je výborný na numerické simulace, na zpracování velkých dat i na výpočty v oblasti umělé inteligence,“ řekl novinářům ředitel superpočítačových služeb centra Branislav Jansík.

Nový superpočítač dodala společnost Atos IT Solutions and Services. Na nákladech se podílely evropské dotace, stát i univerzita. „Naším cílem je pravidelně obnovovat naše výpočetní zdroje, tak aby naši uživatelé měli přístup k nejmodernějším výpočetním systémům a abychom byli schopni pokrýt v co největší míře jejich rostoucí požadavky,“ uvedl ředitel centra Vít Vondrák.