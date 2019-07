ort, Novinky

Společnost Qualcomm v posledních dnech vydává jednu novinku za druhou, už dříve byl totiž oznámen špičkový čipset Snapdragon 855+, který bude pohánět ty nejrychlejší telefony na trhu.

Novinka zvaná Snapdragon 215 je však na úplně jiném konci „potravního řetězce”, míří do segmentu cenově nejdostupnějších přístrojů. Přestože se s jejím využitím počítá primárně u telefonů, je velmi pravděpodobné, že se s tímto čipsetem setkáme také u levných tabletů.

Vylepšení po pěti letech

A co vlastně umí? Jde o čtyřjádrový procesor taktovaný na 1,3 GHz, který by měl být proti předchůdci až o polovinu rychlejší. To není zas tak překvapivé, neboť předchozí model Snapdragon 212 si odbyl premiéru téměř před pěti lety, což je ve světě jedniček a nul propastně dlouhá doba.

Mimochodem zmiňovaný čipset Snapdragon 212 měl stejný počet jader a takt jako novinka, přesto bude model Snapdragon 215 rychlejší. Má totiž vylepšená jádra a podporuje rychlejší frekvence operačních pamětí (672 MHz místo původních 533 MHz).

Vylepšení se dočkal také grafický čip, který je svižnější až o 28 %. Konkrétně v tomto případě byla použita jednotka Adreno 308. Výrobce navíc slibuje, že čipset bude extrémně úsporný. Například s akumulátorem o kapacitě 3000 mAh by se tak měly telefony obejít bez elektrické zásuvky po dobu tří až čtyř dnů.

V prodeji před Vánocemi

Díky nativní podpoře bude moci být čipset napojen na standardy GPS, Glonass, Beidou, Galileo, NFC, LTE, Bluetooth 4.2 a Wi-Fi 802.11ac. Počítá se také s podporou až dvou fotoaparátů s rozlišením 8 MPx, případně jedné 13MPx optiky.

První telefony s čipsetem Snapdragon 215 se patrně ukážou na veletrhu IFA, který startuje v září v německém Berlíně. Na pultech obchodů by tak měly být chystané novinky dostupné ještě před Vánocemi.