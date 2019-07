ort, Novinky

Na práce na nové klávesnici upozornil server The Verge. Ten zároveň ukázal vizualizaci toho, jak by měla nová klávesa vypadat.

Tlačítko má symbol kancelářského balíku Office a mělo by být umístěno po pravé straně mezerníku. Nebude to nicméně klávesa navíc, Microsoft s ní nahradí buď logo Windows, nebo kontextovou nabídku. Alespoň takové jsou prozatím plány.

Takto by mělo vypadat tlačítko Office

FOTO: archív výrobce

Snadnější práce

Tato vychytávka by měla výrazně usnadnit používání jednotlivých aplikací v rámci Office, tedy například Wordu, Excelu a PowerPointu. Bude totiž sloužit nejen k rychlému spuštění daných programů, ale také k různým funkcím během jejich používání – například k rychlému sdílení dokumentů.

Na bližší detaily o klávesnici si však budeme muset ještě počkat. V současnosti totiž podle serveru The Verge pouze probíhají testy mezi vybranými uživateli. O tom, zda se nakonec bude takto vylepšená klávesnice prodávat či nikoliv, tedy rozhodnou až výsledky uživatelského testování.

Microsoft měnil klávesnice již dříve

Pokud by se klávesa Office zavedla, nebylo by to poprvé, co Microsoft změnil léty prověřené rozložení kláves. V roce 1994 například přišel s klávesou Windows, která je u drtivé většiny klávesnic již neodmyslitelným znakem.

První klávesnicí, která měla klávesu Windows, byl ergonomický model Microsoft Natural Keyboard. V průběhu let však tento standard přijali i další výrobci, což by se mohlo stát právě i se zmiňovaným tlačítkem Office.

Microsoft Natural Keyboard

FOTO: archív výrobce