Konzole Scarlett, která je přezdívaná také jako Xbox Two, si odbyla premiéru na herním veletrhu E3 v Los Angeles v první polovině června.

Tehdy bylo o novince, která bude nástupcem modelu Xbox One X, známo jen pár informací. Výrobce v podstatě prozradil pouze některé parametry, ale vzhled, cenu i dostupnost tajil nadále. Serveru Expert Reviews se však podařilo některé doplňující informace zjistit.

Například to, kdy se novinka objeví na pultech obchodů. Původní odhady totiž hovořily o tom, že by všechny další detaily měly být odhaleny na dalším ročníku veletrhu E3, tedy krátce před letními prázdninami 2020. A prodej by měl začít záhy, tedy ještě během léta 2020.

Tyto informace ale údajně byly milné. Americký softwarový gigant totiž bude hráče daleko více napínat, konzole Scarlett se v prodeji objeví až v rámci vánoční sezóny 2020, tedy za mnohem více než rok, jak již bylo uvedeno výše.

Špičkový výkon

Srdcem konzole má být procesor AMD Ryzen s nejnovější architekturou Zen 2, doplněna bude o grafické jádro AMD Radeon Navi s pamětí typu GDDR6. Konzole bude podporovat rozlišení až 8K, nicméně většinu her bude možné hrát pravděpodobně pouze ve standardu 4K. Rozlišení 8K bude určeno pro multimédia.

Zástupci amerického softwarového gigantu prozradili také to, že konzole bude zvládat snímkovací frekvenci až 120 fps. Podporována bude také variabilní snímkovací frekvence.

Vylepšení se má týkat také SSD jednotky. Nový Xbox dá tedy vale zastaralým pevným diskům, díky čemuž bude například spouštění her rychlejší až 40krát. Svižnější by měla být také odezva celého systému.

Na bližší informace o novém herním systému od Microsoftu si budeme muset ještě počkat.