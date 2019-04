mif, Novinky

Predator Helios 700 je naprostý unikát. Je to první notebook na světě, který má posuvnou klávesnici, což by se mělo pozitivně promítnout do celkové ergonomie a zároveň přispět k lepšímu chlazení výkonných součástek.

Predator Helios 700

FOTO: archív výrobce

Za pozornost stojí také další herní laptopy, které si ve čtvrtek odbyly premiéru. Řeč je například o modelu Predator Helios 300, jenž se bude nabízet ve dvou různých provedeních, s 15,6- a 17,3palcovou obrazovkou. V obou případech displej nabídne rozlišení Full HD a rychlou obnovovací frekvenci 144 Hz.

Tento herní stroj staví na procesoru Intel Core i7 deváté generace a grafické kartě Nvidia GeForce RTX 2070 s Max-Q designem. Díky tomu by konstrukce měla být tenčí, než je tomu u většiny konkurenčních herních laptopů. Přesné proporce však výrobce zatím nezveřejnil.

K dispozici bude dále až 32 GB operační paměti. Praktické je tlačítko Turbo pro přetaktování jediným stiskem a síťové řešení Killer DoubleShot Pro, které nabízí rychlé připojení k síti bez lagů.

Predator Helios 300

FOTO: archív výrobce

Cena hraje prim

Na kompaktní rozměry a líbivý vzhled lákají také další dvě novinky – herní laptopy Nitro 7 a Nitro 5. Ty navíc zaujmou také příznivější cenovkou, jak zástupci společnosti na akci v New Yorku několikrát zdůraznili.

„Nové herní notebooky Nitro 7 a Nitro 5 dokazují, že pro výkonné hraní není zapotřebí vyloupit banku,“ prohlásil James Lin, generální ředitel notebookové divize v Aceru.

Nitro 7

FOTO: archív výrobce

Nitro 7 je určen pro příležitostné hráče. Má nové kovové tělo s tloušťkou pouhých 19,9 mm, které působí rozhodně elegantně. Jeho 15,6" displej s Full HD rozlišením nabízí obnovovací frekvenci 144Hz s dobou odezvy 3 ms.

Sedmičku pohání procesor Intel Core deváté generace a grafika Nvidia GTX. Dále jsou k dispozici dva sloty pro rychlé M.2 SSD využívající technologii NVMe, 2TB pevný disk a až 32 GB paměti DDR4.

Dvě různé velikosti

Nitro 5 proti tomu staví na Full HD displeji s úhlopříčkou 17,3" a úzkými rámečky. K dispozici nicméně bude také v 15,6palcové variantě. Pětka kombinuje procesor Intel Core, grafické jádro Nvidia, dva M.2 SSD disky a až 32GB paměti DDR4.

Video

Notebook Acer Nitro 5 (2019)

Zdroj: archív výrobce

Jak sedmička, tak i pětka jsou vybaveny dvěma ventilátory a technologií CoolBoost, aby byly notebooky dostatečně chlazeny i během dlouhých herních sezení. Technologie CoolBoost v porovnání s automatickým režimem zvyšuje rychlost otáčení ventilátoru o 10 % a efektivitu chlazení procesoru i grafiky o 9 %.

Herní notebook Predator Helios 300 se začne prodávat v červnu za cenu od 1499 eur (38 500 Kč). Ve stejný měsíc dorazí také Nitro 7 s cenovkou 1199 eur (30 800 Kč). Pětka se na pultech obchodů objeví již v květnu, případní zájemci za ni zaplatí 999 eur, tedy 25 600 Kč.