mif, Novinky

„Naši inženýři dokázali něco, co se ještě nikomu nepodařilo,“ prohlásil v roce 2017 marketingový ředitel amerického počítačového gigantu Phil Schiller, když ukazoval světu AirPower.

Na první pohled tuctová bezdrátová nabíječka toho ve skutečnosti uměla daleko více, než by se mohlo na první pohled zdát. Tato bílá placka měla být schopná dodávat energii třem různým zařízením najednou, a to bez ohledu na to, jak přístroje na podložku položíte.

Žádné zařízení to neumí. A zatím umět nebude

To skutečně doposud žádné jiné zařízení neumí. Aktuálně nabízené bezdrátové nabíječky slouží vždy pouze pro jedno zařízení. Pokud zvládnou dobíjet více přístrojů, je to dáno tím, že mají přesně dané body, kam je přístroje možné položit. V podstatě tak jde o tři samostatné nabíječky zabudované do jedné.

Právě v tom měl být hlavní rozdíl u modelu AirPower. Nabíječka měla sama detekovat položené zařízení a dodat mu potřebnou šťávu – konkrétně třem přístrojům najednou. Unikátní zařízení by tak stačilo mít položené na nočním stolku, načež by se nabíjely iPhone, hodinky a případně i sluchátka.

Fanoušci musí sáhnout po konkurenčním výrobku

Viceprezident hardwarové divize Applu Dan Riccio však nyní pro server TechCrunch potvrdil, že AirPower nikdy nevznikne. „Dospěli jsme k závěru, že přes všechny naše snahy nebude AirPower schopná naplnit naše vysoké standardy, celý projekt jsme proto zrušili,“ prohlásil.

„Omlouváme se všem zákazníkům, kteří se na AirPower těšili. Navzdory zrušení projektu i nadále věříme, že budoucnost je bezdrátová. Usilovně se budeme snažit posouvat hranice této oblasti směrem kupředu,“ doplnil Riccio.

Uživatelé toužící po bezdrátovém nabíjení tak v současnosti nenajdou v nabídce Applu žádnou originální nabíječku. Spoléhat se tak musí na modely konkurenčních výrobců.