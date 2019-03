mif, Novinky

V roce 2014 představoval takovou průměrně výkonnou grafiku pro hráče model GTX 960, na opravdové fajnšmekry pak cílily karty GTX 970 a GTX 980, případně jejich vylepšené verze s písmenky Ti v názvu.

Přestože náročnost her se neustále zvyšuje, samotní uživatelé své stroje příliš nevylepšují – za posledních pět let se toho totiž v jejich sestavách podle statistik společnosti Nvidia moc nezměnilo.

Dvě třetiny hráčů tak používají grafické karty na úrovni pět let starého modelu GTX 960, nebo dokonce ještě horší. V praxi to znamená, že jednotlivé tituly zpravidla nemohou hrát se solidními detaily a v nejvyšším možném rozlišení.

Cena na prvním místě

Právě na uživatele, kteří neustále s přechodem na novější kartu váhali, se snaží cílit společnost Nvidia s novými herními kartami GeForce GTX 1660 a GTX 1660 Ti. Obě se totiž nabízejí za relativně atraktivní cenu, první zmiňovaná novinka vyjde na 6000 Kč, druhá pak na 7500 Kč.

GeForce GTX 1660

FOTO: archív výrobce

GeForce GTX 1660 Ti

FOTO: archív výrobce

Výkonnější karta z této dvojice, která má písmenka Ti v názvu, je až 1,5x rychlejší než loňský model GeForce GTX 1060 6GB a v populárních on-line hrách typu Fortnite, PUBG a Apex Legends. Při rozlišení 1080p zobrazuje až 120 snímků za sekundu.

Tak vysoký výkon je zásluhou především architektury Turing, která zpracovává instrukce 1,5x rychleji a 1,4x efektivněji než předchozí Pascal. Právě ten přitom dříve nastavoval laťku grafických karet. Srdce grafiky se skládá z 1536 CUDA jader a je taktováno na 1,8 GHz. K dispozici je 6 GB grafické paměti, konkrétně jde o GDDR6 paměti s rychlostí až 12Gbps.

Na architektuře Turing staví také levnější model GeForce GTX 1660. Ten nicméně obsahuje již pouze 1408 CUDA jader, 6 GB GDDR5 paměti s kombinovanou rychlostí 192 GB/s a boost clockem na frekvenci 1,8 GHz s možností snadného přetaktování pro další navýšení výkonu.

V porovnání s pět let starým modelem GTX 960 je nárůst výkonu u této karty v průměru o 110 %. Zajímavé je také přímé porovnání s modely, které šly do prodeje loni. Při rozlišení 1080p je karta GTX 1660 v průměru o 30 % rychlejší než GeForce GTX 1060 3 GB a o 15 % rychlejší než GeForce GTX 1060 6 GB.

Neskutečně věrná grafika

Velmi zajímavě vypadá také model GeForce RTX 2060, u nějž se podařilo stlačit cenu pod hranici 10 000 korun. Jak už samotný název napovídá, hlavním vylepšením je ve srovnání s předchozím modelem GTX 1060 přítomnost RT jader (ray tracing cores), které značí podporu technologie ray tracing. Právě kvůli tomu se změnilo označení karty z GTX na RTX.

Šéf společnosti Nvidia Jensen Huang ukazuje grafiku GeForce RTX 2060.

FOTO: Novinky

Právě díky podpoře technologie ray tracing by měla karta nabídnout reálnější vykreslování grafiky ve hrách. RT jádra totiž dovolují vypočítat přesné stíny odrazy a lomy světla podle konkrétních materiálů a samotné scény.

Děj konkrétního titulu dokáže nabrat úplně jinou atmosféru, když v krvelačné vřavě vidíte lehce se pohupující vlnky v protékající řece nebo zahlédnete sebe samotného s puškou v ruce v odrazu okna. I pouhá rozsvícená lampička dovede vdechnout díky realističtějšímu vykreslení stínů hororový nádech prakticky jakékoliv místnosti.

Realistické vykreslování by mělo být u novinky ve srovnání s předchozím modelem GTX 1060 až dvakrát rychlejší. Nárůst výkonu by měl jít znát ale prakticky v jakékoliv hře, a to zhruba až o třetinu.

Reálné ukázky her se zapnutým ray tracingem si můžete prohlédnout níže. V některých nechybí ani porovnání, jak konkrétní scéna vypadá s vypnutými efekty.

Video

Ukázka ze hry Battlefield V

Zdroj: archív tvůrců

Video

Ukázka ze hry Metro Exodus

Zdroj: archív tvůrců

Video

Ukázka ze hry Atomic Heart

Zdroj: archív tvůrců

Pro nejnáročnější

Ty nejnáročnější uživatele se pak snaží oslovit společnost AMD s modelem Radeon VII. Špičkovému výkonu nicméně odpovídá také pořizovací cena, základní provedení se v obchodech nabízí za 18 900 Kč.

Se sedmičkou se společnost AMD vrací do segmentu extrémně výkonných grafických karet, kde v minulých letech neměla žádného zástupce.

Jádro Vega 20 poprvé přináší výpočetní akcelerátory Radeon Instinct MI50 a MI60. Nabízí 3840 stream procesorů, které pracují na frekvenci až 1750 MHz. Někteří výrobci přitom nabízejí také už přetaktované modely, které mají pracovní tempo ještě mírně vyšší.

Použity byly u této karty HBM2 paměti s kapacitou 16 GB a frekvencí 2000 MHz efektivně. Právě paměť je jednou z největších předností tohoto modelu, je totiž velmi rychlá. Díky 4096bitové sběrnici se počítá s propustností až 1 TB/s, což by se mělo pozitivně promítnout především při hraní ve vysokém rozlišení 4K.

Radeon VII

FOTO: archív výrobce