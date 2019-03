mif, Novinky

Vedení Applu se samozřejmě snaží všechny detaily o chystané akci udržet pod pokličkou. Na pozvánce je tak pouze logo výrobce a čas, kdy celá akce začíná. To má být konkrétně v pondělí 25. března v 10 hodin kalifornského času, tedy v 18 hodin středoevropského času.

Jediným dalším vodítkem k tomu, co by mohlo být k vidění, je slogan: „It’s show time“. Tedy v češtině: „Představení začíná“. Právě to dává tušit, že k vidění budou nové produkty s logem nakousnutého jablka.

Pozvánka na tiskovku společnosti Apple

FOTO: archív výrobce

Cenově dostupné iPady

Očekává se, že americký počítačový gigant představí novou generaci počítačových tabletů iPad. Především tedy těch cenově dostupnějších, neboť prémiové modely si odbyly premiéru již před Vánocemi.

Ukázat by se mohla také nová verze bezdrátových sluchátek AirPods. Ta jsou totiž v nabídce společnosti Apple již více než dva roky, a tak by si jistě zasloužila vylepšení.

Podle některých nejdivočejších spekulací zahraničních médií by mohl podnik oživit skomírající značku iPod. Premiéru by tak mohl mít nějaký nový multimediální přehrávač. Zda se to potvrdí, však bude pochopitelně jasné až za dva týdny, kdy tiskovka vypukne.