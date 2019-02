ort, Novinky

Právě použitá platforma od společnosti Google je jednou z největších předností této novinky. Chrome OS je ve srovnání se systémem Windows značně jednodušší. Díky tomu může svižně pracovat i na pomalejších a logicky také levnějších součástkách. Navíc stroje s Chrome OS zpravidla nabídnou velmi tichý provoz a nižší spotřebu, což rozhodně také není na škodu.

Acer Chromebase 2412 je plnohodnotnou all-in-one sestavou. V podstatě všechny součástky se tak ukrývají uvnitř relativně tenkého monitoru. Ten má úhlopříčku 24 palců a nabízí rozlišení Full HD, tedy 1920 x 1080 obrazových bodů.

Solidní výkon, zabudovaná webkamera

Výkonu má více než dost pro svižnou práci. Srdcem tohoto stroje je čip od Intelu osmé generace, na výběr je přitom několik výkonnostních variant. Operační paměť typu DDR4 se chlubí kapacitou 8 GB. Pro data je pak k dispozici rychlá SSD jednotka s kapacitou 128 GB. To bohatě stačí, neboť Chrome OS jako takový většinu dat stejně ukládá do cloudu, tedy do internetového úložiště.

V konektorové výbavě nalezneme port USB-C, jeden USB-A, RJ45 konektor, jeden HDMI 1.4 a port pro externí napájecí adaptér. Nechybí ani čtečka paměťových karet, zabudovaná webkamera, reproduktory či bezdrátové standardy WiFi a Bluetooth.

Dostupnost all-in-one sestavy Acer Chromebase 2412 výrobce zatím neupřesnil. Otazník visí také nad pořizovací cenovkou.