AMD přichystá 60 000 špičkových grafik pro hráče

Hned zkraje února by společnost AMD měla na pulty obchodů uvést svou novou herní grafiku Radeon VII, která bude cílit na ty nejnáročnější uživatele. Podle serveru Red Gaming Tech očekává výrobce velký nápor ze strany fanoušků, a tak postupně připraví 60 000 nových grafik. To by mělo bohatě stačit.