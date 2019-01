mif, Novinky

V americkém Las Vegas na největším počítačovém veletrhu prezentují jednotlivé podniky možnosti toho, co jsou schopny vyrobit. Danou technologii pak od těchto inovativních továren mohou zakoupit nadnárodní společnosti, které je dále prodávají pod vlastní značkou.

Novinku zvanou EONZ, kterou jsme měli možnost na výstavišti vyzkoušet, si běžný smrtelník opravdu zakoupit nemůže. Krásně ale ukazuje, co je v dnešní době technologicky možné a co se možná jednou skutečně objeví na pultech obchodů.

Monitor Lumens EONZ

FOTO: mif, Novinky

EONZ je v podstatě velkoformátový monitor. I když jednotné číslo není v tomto případě tak úplně vhodné. Obrazová plocha je totiž složena hned z několika samostatných panelů, které jsou na sebe nalepeny tak těsně, že mezi nimi nevzniká vůbec žádný prostor.

„Je to stejné, jako byste před sebou měli při práci tři monitory. U našeho řešení vás ale neruší žádné rámečky, které ohraničují každou plochu. Místo toho si můžete užívat nespoutanost pracovního prostoru, která vás doslova obklopuje,“ nešetřil chválou na novinku jeden z vystavovatelů.

A skutečně, plynule se táhnoucí obrazovka zprava doleva nabízí zakřivení 178°. Například při hraní her tak uživatel vidí nejen to, co se děje před ním, ale periferně také po stranách. Člověk má tedy v praxi pocit, jako by ho obraz skutečně pohltil, jako by byl uprostřed daného děje. A je jedno, zda zrovna sleduje nějaký film, nebo hraje hru.

Informace o pořizovacích nákladech však vystavovatel nechtěl nijak komentovat. Případnou cenu se tak dozvíme pouze v případě, že by se novinka začala prodávat pod nějakou jinou značkou.