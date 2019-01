mif, Novinky

Výrobce nám přímo na výstavišti prozradil, že k vybalení televizoru jsou zapotřebí minimálně dva lidé. Kvůli vyšší váze a horší manipulaci, která je daná monstrózními proporcemi, ale vystavený kousek vybalovali hned čtyři lidé.

A není se čemu divit. I když roztáhnete ruce, jak jen to jde, nedokážete novinku od společnosti Sony uchopit. Na šířku má totiž model XBR-98Z9G zhruba dva metry.

Sony XBR-98Z9G

FOTO: mif, Novinky

Velkou obrazovou plochu podpořil výrobce i nadstandardním rozlišením. Prémiové televizory v dnešní době lákají na rozlišení 4K, tedy 3840 x 2160 obrazových pixelů. To je v porovnání s levnějšími modely, které mají stále ještě standard Full HD (1920 x 1080 pixelů), přece jen citelně více.

Sony XBR-98Z9G však nastavuje příčku ještě výš. Nabízí rozlišení 7680 x 4320 obrazových bodů. Proti standardu 4K nabízí tedy 8K rozlišení čtyřikrát více pixelů, ve srovnání s Full HD je tedy obraz dokonce až 16krát detailnější.

Problém je nicméně v tom, že existuje jen velmi málo filmů a dalších videí, které jsou v rozlišení 8K natáčeny. To jinými slovy znamená, že případní zájemci sice budou mít kvalitní televizor s rozlišením 8K, ale stejně na něm budou pouštět videa v nižším rozlišení, která se budou přepočítávat. Postupem času by se to ale pochopitelně mělo změnit.

Porovnání různých velikostí rozlišení.

FOTO: David Ryneš, Novinky

Výrobce se chlubí tím, že jeho technologie 8K upscalingu je tak kvalitní, že obraz bude o poznání lepší, než pokud by majitelé koukali na obyčejný televizor s rozlišením 4K.

Samozřejmostí je podpora HDR obrazu (High Dynamic Range), který bývá často lákadlem prémiových televizorů. Ty dokážou pracovat s vysokým kontrastem a maximálním jasem, nečiní jim tedy problém zobrazit graficky náročné scény, ve kterých se prolíná velmi světlé a velmi tmavé pozadí.

Na pultech obchodů by se televizor Sony XBR-98Z9G měl objevit ještě letos. Cena prozrazena zatím nebyla, očekávat je však možné částku přesahující čtvrt miliónu korun.

Sony XBR-98Z9G

FOTO: mif, Novinky