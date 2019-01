mif, Novinky

Jedním z nových procesorů ze série Coffee Lake Refresh je Core i5-9400. Ten nabídne takty 2,9 GHz, respektive 4,1 GHz v boostu. Nedílnou součástí procesoru je grafika UHD 630 taktovaná na 1050 MHz.

Zlevní procesory?

Mimochodem právě tato novinka je jediným z šestice nových čipů, který se může pochlubit integrovanou kartou. Další modely ji již nenabízejí. Intel sice nabízel integrované grafiky přímo v procesorech několik posledních let, ale především u výkonnějších procesorů šlo o plýtvání materiálem. Drtivá většina lidí totiž dávala v sestavách přednost výkonnějším dedikovaným kartám.

Zájem o tiskovku největšího čipového výrobce na světě byl enormní.

FOTO: mif, Novinky

To je patrně hlavní důvod, proč se rozhodl Intel dát integrovaným grafikám vale. V konečném důsledku by se to mohlo pozitivně promítnout do výsledné ceny nových čipů. Tedy jinými slovy: mohly by být levnější.

Mezi novými procesory vyčnívají modely Core i9-9900KF, Core i7-9700KF, Core i5-9600KF a Core i5-9350KF. Zkratka KF v názvu totiž znamená, že jde o odemčené modely vhodné pro přetaktování.

Dalším novým čipem je Core i5-9400F. Ten také nemá integrovanou grafiku, narozdíl od edice KF je však uzamčený. Parametry tohoto modelu, stejně jako všech dalších novinek, naleznete v tabulce na konci článku.

Vedení společnosti Intel představilo šest nových procesorů.

FOTO: mif, Novinky

Cena hraje prim

Přehled novinek pak uzavírá model Core i3-8350K, který slibuje výkon v režimu turbo až 4 GHz. Připomeňme, že předchozí generace Core i3 turbo nemá. Novinka by tak měla nabídnout úspornější chod při zachování solidního výkonu – alespoň v dané cenové kategorii.

První zmiňovaný čip Core i5-9400 by měl být dostupný ještě v průběhu ledna. Zbývajících pět novinek se pak na pultech obchodů objeví v průběhu prvního kvartálu, ceny budou teprve upřesněny.

Model Jádra/vlákna Základní takt Turbo L3 cache Core i9-9900KF 8/16 3,6 GHz 5,0 GHz 16 MB Core i7-9700KF 8/8 3,6 GHz 4,9 GHz 12 MB Core i5-9600KF 6/6 3,7 GHz 4,6 GHz 9 MB Core i5-9400 6/6 2,9 GHz 4,1 GHz 9 MB Core i5-9400F 6/6 2,9 GHz 4,1 GHz 9 MB Core i3-9350KF 4/4 4,0 GHz 4,6 GHz 8 MB