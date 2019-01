mif, Novinky

Výrobci chystají více než čtyři desítky nových laptopů ve 100 různých konfiguracích. Všechny přitom budou postavené na platformě GeForce RTX.

„Notebooky jsou nejrychleji se vyvíjející herní platformou, a to je teprve začátek,“ prohlásil Jensen Huang, šéf společnosti Nvidia, který představil novou řadu notebooků na veletrhu CES.

Podle něj se díky nové generaci grafik změní herní laptopy k nepoznání: „Přední světový výrobci využívají architektury Turing, aby poskytli zákazníkům maximální výkon v tenkém a elegantním těle produktu, který si hráči mohou vzít všude s sebou. Stovky milionů lidí po celém světě žijí v období růstu herního průmyslu a já se nemohu dočkat, až si budou moci užívat této nové éry notebooků.“

Nové laptopy nabídnou především věrnější grafiku.

FOTO: mif, Novinky

Notebooky s elegantnějšími křivkami

Výrobce slibuje, že kromě plnokrevných herních laptopů, které nepatří zrovna k nejkompaktnějším, se na pultech obchodů objeví také o poznání elegantnější stroje. Ty by měly mít výšku maximálně 20 mm, úzké rámečky okolo displeje, 144Hz displej a v neposlední řadě také nadstandardní výdrž baterie.

Měla by to být zásluha standardu Max-Q. Právě díky této technologii je možné vtěsnat výkonné grafiky do kompaktního šasi notebooku. Tyto karty přitom nabízejí velmi podobný výkon jako plnohodnotné grafiky stejné řady, ale jsou citelně kompaktnější a neprodukují tolik tepla. A díky tomu jsou pochopitelně tenčí a lehčí i samotné notebooky.

Nových laptopů se chystá hned několik.

FOTO: archív výrobce

Za pozornost stojí také technologie Nvidia Optimus, kterou se některé nové laptopy chlubí. Ta zaručuje tišší a účinnější chlazení a zároveň až dvojnásobnou výdrž baterie. WhisperMode zase umožňuje notebookům napájeným z elektrické sítě a využívajícím GeForce Experience tišší chod během hraní díky analýze počtu snímků ve hře a následné optimalizaci grafického nastavení.

Nová generace herních laptopů by měla nabídnout až dvakrát vyšší výkon než televizní konzole PlayStation 4 Pro od Sony. Notebooky si díky tomu hravě poradí s aktuálními tituly využívajícími ray-tracing na 60 snímků za sekundu.

FOTO: mif, Novinky

Reálnější grafika

Právě díky podpoře technologie ray tracing by měly laptopy nabídnout reálnější vykreslování grafiky ve hrách. RT jádra totiž dovolují vypočítat přesné stíny, odrazy a lomy světla podle konkrétních materiálů a samotné scény.

Notebooky s grafickými kartami GeForce RTX chystá podle šéfa společnosti Nvidia hned několik předních výrobců, jako jsou Acer, Alienware, Asus, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo Legion, MSI, Razer či Samsung.

Přesné konfigurace jednotlivých strojů bychom se měli dozvědět v nadcházejících dnech.